JAZZx NOW – Apel pentru noua generație de artiști jazz

Timișoara devine din nou punctul de întâlnire al noii generații de artiști jazz din întreaga lume, prin competiția internațională dedicată artiștilor emergenți care explorează universul jazz-ului contemporan JAZZx NOW presented by UniCredit Bank. „JAZZx a fost mereu despre descoperire, despre artiști care schimbă regulile jocului și despre conexiuni autentice între muzicieni și public. Prin JAZZx NOW ducem mai departe această misiune și oferim o scenă noilor voci din jazz. Credem că viitorul genului se construiește prin curaj, diversitate și libertate artistică, iar Timișoara devine, din nou, locul unde aceste energii se întâlnesc.” Norbert Tako, Centrul Cultural Plai
09 mart. 2026, 10:56, Comunicate

Ajuns la cea de-a 14-a ediție, JAZZx s-a impus ca unul dintre festivalurile aflate în avangarda scenei europene de jazz, găzduind de-a lungul timpului artiști care însumează peste 150 de premii Grammy. Organizat anual la Timișoara, festivalul oferă publicului concerte open-air, proiecte crossover și sesiuni nocturne, toate cu acces gratuit.

JAZZx NOW face parte din programul oficial al festivalului JAZZx, fiind platforma dedicată artiștilor emergenți, iar după lansarea cu succes a primei ediții Showcase în 2025, aceasta evoluează în 2026 sub numele JAZZx NOW, continuând misiunea festivalului de a susține și amplifica noile voci din jazzul internațional.

„La UniCredit Bank susținem inițiativele care investesc în talent, creativitate și comunitate. JAZZx NOW este mai mult decât o competiție, este o platformă de lansare pentru artiștii care definesc noul sunet al jazzului contemporan. Suntem mândri să fim partener principal al unui proiect care aduce împreună cultura, inovația și creează momente memorabile de întâlnire între artiști și public.” Anca Ungureanu, Director Identitate si Comunicare, UniCredit Bank

