JAZZx, ediția a 14-a: primii artiști confirmați

Timișoara găzduiește, între 1 și 5 iulie, cea de-a 14-a ediție a festivalului JAZZx, un eveniment care și-a consolidat în timp statutul de reper cultural atât la nivel național, cât și internațional. Ultimul an a marcat o etapă importantă în evoluția festivalului, prin extinderea rețelei sale internaționale și prin creșterea impactului asupra orașului, comunității locale și publicului care revine an de an.
17 feb. 2026, 14:30, Comunicate
„În ultimii ani, JAZZx s-a dezvoltat ca un festival internațional nu doar prin line-up, ci printr-o rețea activă de colaborări. Proiectul JAZZx Intl., cu ediții la Budapesta, Belgrad și Londra, alături de Scena de Showcase – competiție la care au aplicat artiști din peste 25 de țări – confirmă rolul nostru de platformă de întâlnire între scene, profesioniști și public. În același timp, studiul de impact arată că peste 30% dintre participanți au venit din afara Timișoarei, un indicator clar al contribuției festivalului la turismul cultural”, declară Norbert Tako, Centrul Cultural PLAI.
„JAZZx demonstrează că un eveniment cultural, dacă este organizat strategic, poate fi mai mult decât un mare succes artistic. Ediția de anul trecut a festivalului a generat un impact economic de peste 1 milion de euro, fapt care ne încurajează să menținem contribuția la dezvoltarea evenimentului. Administrația județeană a susținut JAZZx atât în momente critice cât și în perioada de expansiune, așadar ne poziționăm ca parteneri loiali și suntem dornici să construim împreună. Ținând cont de investițiile Consiliului Județean Timiș în recuperarea și restaurarea patrimoniului, ne gândim chiar la o ediție viitoare a festivalului cu activități la Castelul Huniade, la conacul Mocioni sau altă clădire simbol pe care o introducem în circuitul turistic al județului”, a declarat Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș.
