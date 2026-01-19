The Prodigy, headliner de top la Rockstadt Extreme Fest 2026

Cunoscuți pentru spectacolele intense și greu de încadrat într-un singur gen, The Prodigy au influențat generații prin stilul lor unic și prezența scenică puternică. Alegerea lor ca headliner se potrivește perfect viziunii Rockstadt Extreme Fest: un festival definit de intensitate și diversitate, nu de un singur stil muzical.

Prezența formației la ediția din 2026 este cu atât mai specială cu cât aparițiile lor în regiune sunt rare, transformând concertul într-un eveniment așteptat de publicul din toată Europa.

De la festival de metal la platformă culturală

În ultimii zece ani, Rockstadt Extreme Fest s-a dezvoltat constant, depășind eticheta de „festival de metal” și devenind un loc de întâlnire pentru diferite genuri muzicale. Publicul vine pentru experiențe live autentice și memorabile.

Prin aducerea The Prodigy, organizatorii își consolidează poziția alături de marile festivaluri europene care inovează și influențează scena culturală. Filosofia lor rămâne concentrată pe comunitate, energie și momente de neuitat.

Un lineup cu greutate

Ediția din 2026 promite una dintre cele mai puternice liste de artiști din istoria festivalului. Pe lângă The Prodigy, au fost confirmate deja formații de top:

Sabaton

Helloween

Marilyn Manson

Godsmack

In Flames

Accept

Black Label Society

Lamb Of God

Arch Enemy

Lista este încă în completare, urmând să fie anunțate și alte nume importante.

O nouă locație, o nouă etapă

Pentru prima dată, festivalul se va desfășura la Ghimbav, Brașov, într-un spațiu mai mare, cu infrastructură îmbunătățită, acces facil și zone extinse pentru camping. Proximitatea gării și facilitățile moderne fac din ediția 2026 una dintre cele mai ambițioase de până acum.

Această mutare reflectă evoluția festivalului și dorința de a oferi o experiență la standarde internaționale. Accesul în perimetrul și experiența festivalului Rockstadt Extreme Fest 2026 se va face prin:

Abonamente 5 zile (acces general): de la 1250 lei

Bilete de o zi: între 585 și 685 lei, în funcție de dată

Biletele pot fi achiziționate de pe rockstadtextremefest.ro și din rețeaua iabilet.ro.

Adăugarea The Prodigy în lineup-ul Rockstadt Extreme Fest 2026 este mai mult decât o alegere muzicală – este o declarație de intenție. Festivalul își afirmă locul de top pe scena europeană și promite o ediție memorabilă pentru public.