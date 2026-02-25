Prima pagină » Știri externe » A început cea de-a 76-a ediție a Festivalului de la Sanremo

Cea de-a 76-a ediție a Festivalului Cântecului Italian de la Sanremo a început marți seară la emblematicul Teatru Ariston, cu un program de 30 de artiști care au urcat pe scenă pentru a-și prezenta cântecele din acest an.
A început cea de-a 76-a ediție a Festivalului de la Sanremo
Laurențiu Marinov
25 feb. 2026, 14:42, Știri externe

Teoretic, festivalul este finala națională italiană pentru concursul muzical Eurovision – câștigătorul reprezintă (de obicei, dar nu întotdeauna) Italia, potrivit The Guardian.

Vor fi cinci nopți muzicale extrem de lungi (concertul de marți s-a încheiat la ora două și jumătate dimineața și era totuși înainte de termen) și un format incredibil de complicat, având loc în februarie, pe riviera italiană.

Festivalul include, de asemenea, o serie extinsă de co-prezentatori (anul acesta este Laura Pausini) și invitați , precum și o serie de segmente uneori derutante, alteori cu adevărat emoționante, care ating subiecte legate de istoria și cultura pop a Italiei.

 

