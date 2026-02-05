Un oraș din Japonia anulează festivalul florilor de cireș din cauza incidentelor provocate de turiști

Autoritățile din Fujiyoshida, un oraș din Japonia aflat în apropierea Muntelui Fuji, au anulat festivalul florilor de cireș din acest an, invocând creșterea numărului de turiști și presiunea asupra comunității locale, relatează BBC.

Primăria a transmis că afluxul de vizitatori a dus la blocaje în trafic și la probleme legate de deșeuri. În același timp, localnicii au reclamat intrări pe proprietăți private și comportament inadecvat în zone rezidențiale.

Fujiyoshida este o destinație populară primăvara, deoarece cireșii celebri ai Japoniei sunt în floare și pot fi admirați având Muntele Fuji pe fundal.

Însă turiștii amenință „viața liniștită a cetățenilor”, a explicat primarul orașului, adăugând: „avem un puternic sentiment de criză”.

În aprilie 2016, autoritățile au anunțat că vor deschide porțile Parcului Arakurayama Sengen pentru a primi turiști în sezonul sakura, perioada cireșilor înfloriți.

Autoritățile spun că numărul vizitatorilor „a crescut dramatic” în ultimii ani, depășind capacitatea orașului și afectând viața localnicilor.

Deși festivalul nu va mai avea loc, orașul se pregătește pentru un număr mai mare de vizitatori în aprilie și mai.

Nu este pentru prima dată când autoritățile japoneze au fost nevoite să ia măsuri împotriva turiștilor.

În 2024, oficialii au blocat unul dintre cele mai cunoscute locuri de fotografiat din Japonia, în Fujikawaguchiko, cu o barieră mare, neagră, pentru a descuraja turiștii indisciplinați. Locuitorii din Fujikawaguchiko i-au acuzat pe turiștii străini că aruncă gunoaie și parchează ilegal în căutarea fotografiei perfecte.