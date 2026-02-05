Prima pagină » Știri externe » Cel puțin 18 morți după explozia unei mine clandestine de cărbune din India. Autoritățile caută supraviețuitori. VIDEO

Cel puțin 18 morți după explozia unei mine clandestine de cărbune din India. Autoritățile caută supraviețuitori. VIDEO

O explozie într-o mină de cărbune clandestină din statul Meghalaya, India, a dus la cel puțin 18 decese. Echipele de salvare continuă căutările pentru eventualii supraviețuitori.
Cel puțin 18 morți după explozia unei mine clandestine de cărbune din India. Autoritățile caută supraviețuitori. VIDEO
Andreea Tobias
05 feb. 2026, 19:36, Știri externe

„În timpul operațiunilor de salvare, 18 cadavre au fost găsite la locul exploziei”, a indicat poliția din India, într-un comunicat citat de AFP.

Echipele de salvare au început să cerceteze mina din districtul East Jaintia Hills. Autoritățile verifică dacă alți mineri sunt blocați în interiorul sitului.

Potrivit unui înalt responsabil al districtului, Manish Kumar, este vorba de o „mină ilegală”. Autoritățile așteaptă sosirea membrilor agențiilor de gestionare a catastrofelor pentru a relua operațiunile vineri.

Explozia, cauzată probabil de dinamită

Șeful poliției districtuale, Vikash Kumar, a declarat că explozia a fost probabil cauzată de detonarea dinamitei. „După explozie, a izbucnit un incendiu. S-au acumulat multe gaze toxice”, a precizat el.

Aceste mine clandestine sunt excavații verticale adânci săpate în versanții dealurilor. Ele se ramifică în tuneluri înguste pentru a ajunge la cărbune și alte minerale.

Minele clandestine, interzise din 2014

Un tribunal federal de mediu a interzis exploatarea acestui tip de mine în Meghalaya în 2014. Comunitățile locale s-au plâns că minele poluează sursele de apă și pun în pericol vieți omenești.

Cu toate acestea, practica rămâne larg răspândită în stat. Districtul East Jaintia Hills, unde a avut loc accidentul de joi, este cunoscut pentru minele ilegale.

Anchetă aprofundată dispusă de autorități

Ministrul-șef al statului Meghalaya, Conrad K. Sangma, a anunțat că a fost dispusă o „anchetă aprofundată” asupra incidentului. În urma anchetei vor fi stabilite „responsabilitățile”.

Prim-ministrul Narendra Modi s-a declarat „îndurerat”. „Condoleanțe celor care și-au pierdut persoanele dragi. Fie ca răniții să se însănătoșească cât mai repede”, a declarat el pe rețelele de socializare.

Autoritățile continuă operațiunile de căutare în mină. Echipele de salvare speră să găsească eventualii supraviețuitori blocați în tunelurile subterane.

Recomandarea video

BREAKING Oligarhul moldovean Ilan Șor joacă un rol-cheie într-o afacere prin care Rusia fentează sancțiunile internaționale. Rețeaua A7, o afacere de 98 de miliarde de dolari
G4Media
Electrocasnicul din bucătărie care consumă cât 48 de frigidere care merg simultan. Plătești 50 lei/lună în factura la curent, doar pentru acest aparat
Gandul
Ruxandra Luca s-a autodenunțat! Adevărul despre relația ascunsă cu medicul: durează de aproape 7 luni
Cancan
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Am fost goală la o fotografie”
Prosport
Robert Negoiță, după perchezițiile DNA: I-am făcut un deserviciu fratelui meu, legea prevede despăgubire, dar nu i-am oferit. Am făcut drumuri pentru românii din sectorul 3
Libertatea
„Secretul” pentru longevitate dezvăluit de un pacient în vârstă de 103 ani. Nu sunt importante doar dieta și sportul!
CSID
Vehicule „americane” au spart frontul și apărarea ucrainenilor. Cum a fost posibil?
Promotor