Demența ucide mai rapid decât se aștepta: 68.000 de decese în Anglia în 2025

Peste 68.000 de persoane au murit în Anglia din cauza demenței, anul trecut. Aproximativ unul din șase decese a fost cauzat de această boală devastatoare a creierului, scrie Daily Mail.

Se împlinesc zece ani de când demența a depășit bolile de inimă ca principală cauză de deces în Marea Britanie. Un titlu sumbru pe care îl deține din 2015, cu excepția pandemiei Covid din 2020 și 2021.

Cifrele Biroului Național de Statistică (ONS) arată schimbarea dramatică. În 2014, bolile cardiace erau responsabile pentru aproximativ 66.000 de decese. Demența și Alzheimerul ucideau puțin sub 60.000 de persoane.

Până în 2015, balanța s-a înclinat. Demența a devenit responsabilă pentru aproximativ 61.700 de decese. A depășit bolile cardiace, asociate cu puțin peste 61.000 de decese.

Creștere peste previziuni

Noua cifră măsoară excesul de decese.

Datele iau în calcul tendințele anterioare, creșterea populației și îmbătrânirea acesteia. Ele arată dacă mortalitatea crește peste previziunile experților.

În cazul demenței, anul trecut în Anglia au murit cu 2.588 de persoane mai mult decât se aștepta.

Bolile de inimă și cancerul, în scădere

În contrast, numărul persoanelor decedate din cauza bolilor cardiace și cancerului a fost mai mic decât se preconiza. Diferența reflectă îmbunătățiri în finanțare, cercetare și opțiuni de tratament.

Cifrele oficiale estimau peste 135.700 de decese din boli cardiovasculare în 2025. Au fost înregistrate 124.218 decese – cu 8% mai puține.

Decesele cauzate de cancer au scăzut cu 2% față de cifrele preconizate.

În total, 391.538 de decese din cele șase cauze principale. Cu aproximativ 4% mai puține decât se preconiza. Creșterea deceselor cauzate de demență este o excepție îngrijorătoare.

NHS: Diagnosticarea îmbunătățită explică creșterea

Un purtător de cuvânt NHS England sugerează că creșterea se datorează tehnicilor de diagnosticare mai bune. Se identifică mai multe persoane decât oricând cu această boală.

„În spatele fiecărei statistici se află o familie. Suntem hotărâți să îmbunătățim îngrijirea persoanelor cu demență”, a adăugat acesta.

900.000 de britanici cu demență, jumătate nediagnosticați

În prezent, aproximativ 900.000 de persoane din Marea Britanie suferă de demență. Se preconizează că acest număr va crește la 1,4 milioane până în 2040.

Potrivit Alzheimer’s Society, mai mult de o treime dintre persoanele afectate nu au încă un diagnostic.

NHS insistă că diagnosticul este un prim pas crucial. „Obținerea unui diagnostic de demență este primul pas în sprijinirea persoanelor”, a declarat purtătorul de cuvânt.

„Dacă ați observat că cineva prezintă simptome, încurajați-l să meargă la medicul de familie. Cu cât persoana este consultată mai repede, cu atât NHS poate ajuta mai rapid”.

Loteria îngrijirii medicale continuă

O analiză recentă arată că pacienții cu demență se confruntă cu o loterie a îngrijirii medicale. NHS nu reușește să atingă obiectivele de diagnosticare în mai mult de jumătate din autoritățile locale din Anglia.

Activiștii susțin că persoanele cu demență se confruntă cu o „nedreptate crudă”. Plătesc facturi mai mari pentru îngrijire, în timp ce NHS nu pune la dispoziție medicamente pentru a vindeca sau încetini semnificativ boala.

În 2024, pacienților NHS li s-a refuzat accesul la Lecanemab, un medicament mult așteptat pentru Alzheimer. Oficialii au decis că nu este rentabil.

Londra, cele mai slabe performanțe

NHS nu reușește să îndeplinească ambiția guvernului de a diagnostica 66,7% din cazurile de demență. Media națională se situează la 66,5%.

Londra are cele mai slabe performanțe. Doar aproximativ unul din trei cazuri este diagnosticat. Mai puțin decât orice altă regiune din țară.

Guvernul promite îmbunătățiri

Ministrul sănătății Stephen Kinnock a declarat: „Obținerea unui diagnostic în timp util poate schimba viața. Oamenii pot avea acces la îngrijirea de care au nevoie pentru a trăi bine mai mult timp”.

Guvernul elaborează un nou Cadru modern de servicii pentru fragilitate și demență. Scopul: standarde naționale și îmbunătățirea calității îngrijirii.

Experți de renume mondial au prezentat 56 de recomandări pentru reducerea riscului de demență. Acestea includ control mai bun al hipertensiunii și mesaje mai puternice de sănătate publică.

Kieran Winterburn de la Alzheimer’s Society: „Diagnosticul precoce este esențial pentru a debloca tratamentul și sprijinul. Solicităm ca noul cadru să fie îndrăzneț și ambițios”.