Sondă NASA scăpată de sub control a reintrat în atmosferă mai devreme decât se estima. Unele fragmente ar fi putut ajunge pe Pământ

Sonda care a reintrat în atmosferă este Van Allen Probe A. Ea a fost lansată de NASA în 2012 pentru a studia centurile de radiații Van Allen. Acestea sunt două regiuni de particule energetice capturate de câmpul magnetic al Pământului. Potrivit datelor prezentate de NASA și de Forța Spațială a SUA, sonda a reintrat în atmosferă la ora 6:37 ET deasupra Pacificului ecuatorial, într-o zonă situată la sud de Mexic și la vest de Ecuador, scrie CNN.

Nu este clar dacă fragmente ale vehiculului au supraviețuit reintrării. Până acum nu au fost raportate victime sau martori ai unor resturi căzute pe Pământ.

Riscul pentru oameni a fost considerat redus

NASA a estimat că probabilitatea ca o bucată de resturi spațiale să lovească o persoană era de aproximativ 1 la 4.200. Specialiștii spun că riscul rămâne redus, chiar dacă este mai mare decât în alte cazuri de reintrare a unor obiecte spațiale. „Au existat reintrări cu probabilitate de 1 la 1.000 și nu s-a întâmplat nimic. Dacă avem unele de 1 la 4.000 sau 5.000, nu este o zi rea pentru omenire”, a declarat Darren McKnight, expert în monitorizarea obiectelor spațiale.

Van Allen Probe A a fost lansată împreună cu o sondă geamănă pentru a analiza centurile de radiații care protejează planeta de radiațiile cosmice, furtunile solare și vântul solar. Misiunea a realizat mai multe descoperiri importante, inclusiv identificarea unei a treia centuri temporare de radiații. Aceasta apare doar în perioadele de activitate solară intensă.

Deși misiunea era planificată inițial pentru doi ani, sondele au funcționat mult mai mult. Ele și-au încheiat activitatea abia în 2019, după ce au rămas fără combustibil.

Reintrarea prematură și problema resturilor spațiale

Inițial, NASA estima că sonda va reintra în atmosferă abia în 2034. Însă activitatea solară mai intensă decât se anticipase a crescut frecarea atmosferică asupra vehiculului, accelerând coborârea acestuia din orbită. În 2024, Soarele a atins maximumul ciclului solar, ceea ce a generat fenomene de „vreme spațială” mai intense. A contribuit astfel la reintrarea prematură a sondei. Sonda geamănă, Van Allen Probe B, ar urma la rândul ei să iasă din orbită înainte de 2030.

Experții avertizează că problema resturilor spațiale devine tot mai importantă pe măsură ce numărul sateliților și al lansărilor crește. Potrivit specialiștilor, aproximativ un obiect spațial reintră în atmosferă în fiecare săptămână, iar uneori fragmente pot ajunge pe Pământ.

Un caz recent a avut loc în 2024, când o bucată de echipament de pe Stația Spațială Internațională a supraviețuit reintrării în atmosferă și a străpuns acoperișul unei case din Florida.