Kim Jong Un și fiica sa testează pistoale noi la un poligon de tragere

Potrivit agenției oficiale Korean Central News Agency, citată de AP, Kim Jong Un a inspectat o fabrică ce produce pistoale și alte arme ușoare și a analizat un model nou de pistol intrat recent în producție. După ce a testat arma la poligon, liderul nord-coreean ar fi evaluat-o drept „excelentă”. În imaginile publicate de presa de stat apare și fiica sa, care trage cu pistolul alături de oficiali militari de rang înalt.
Kim a subliniat că fabrica este esențială pentru aprovizionarea armatei și a forțelor de securitate cu arme ușoare. El a cerut extinderea capacităților de producție și modernizarea liniilor industriale.
Adolescenta, despre care se crede că se numește Kim Ju Ae, ar avea aproximativ 13 ani. Ea a început să apară public alături de tatăl său în noiembrie 2022, la un test de rachetă balistică. De atunci, ea l-a însoțit la numeroase evenimente oficiale, inclusiv la demonstrații militare, inaugurări de fabrici și la o vizită în Beijing, unde Kim Jong Un s-a întâlnit cu liderul chinez Xi Jinping.
Aparițiile frecvente ale fetei la evenimente militare și politice au determinat analiști și oficiali din Coreea de Sud să speculeze că liderul nord-coreean ar putea să o pregătească pentru a continua dinastia familiei Kim într-o a patra generație. Luna trecută, presa de stat a difuzat imagini în care adolescenta testa o pușcă de lunetist, după ce Kim Jong Un a oferit arme unor oficiali în urma unui congres al partidului de guvernământ.
Vizita la fabrica de pistoale a avut loc la scurt timp după ce Kim Jong Un și fiica sa au asistat la lansarea de teste a unor rachete de croazieră cu capacitate nucleară de pe un distrugător al marinei. Liderul nord-coreean a cerut accelerarea programului de înarmare nucleară a flotei, în timp ce regimul continuă să își modernizeze atât forțele nucleare, cât și armamentul convențional.