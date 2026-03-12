Kim Jong Un și fiica sa testează pistoale noi la un poligon de tragere

Potrivit agenției oficiale Korean Central News Agency, citată de AP, Kim Jong Un a inspectat o fabrică ce produce pistoale și alte arme ușoare și a analizat un model nou de pistol intrat recent în producție. După ce a testat arma la poligon, liderul nord-coreean ar fi evaluat-o drept „excelentă”. În imaginile publicate de presa de stat apare și fiica sa, care trage cu pistolul alături de oficiali militari de rang înalt.

Kim a subliniat că fabrica este esențială pentru aprovizionarea armatei și a forțelor de securitate cu arme ușoare. El a cerut extinderea capacităților de producție și modernizarea liniilor industriale.

Fiica liderului apare tot mai des în public

Adolescenta, despre care se crede că se numește Kim Ju Ae, ar avea aproximativ 13 ani. Ea a început să apară public alături de tatăl său în noiembrie 2022, la un test de rachetă balistică. De atunci, ea l-a însoțit la numeroase evenimente oficiale, inclusiv la demonstrații militare, inaugurări de fabrici și la o vizită în Beijing, unde Kim Jong Un s-a întâlnit cu liderul chinez Xi Jinping.

Aparițiile frecvente ale fetei la evenimente militare și politice au determinat analiști și oficiali din Coreea de Sud să speculeze că liderul nord-coreean ar putea să o pregătească pentru a continua dinastia familiei Kim într-o a patra generație. Luna trecută, presa de stat a difuzat imagini în care adolescenta testa o pușcă de lunetist, după ce Kim Jong Un a oferit arme unor oficiali în urma unui congres al partidului de guvernământ.

Modernizarea armatei și accent pe armament

Vizita la fabrica de pistoale a avut loc la scurt timp după ce Kim Jong Un și fiica sa au asistat la lansarea de teste a unor rachete de croazieră cu capacitate nucleară de pe un distrugător al marinei. Liderul nord-coreean a cerut accelerarea programului de înarmare nucleară a flotei, în timp ce regimul continuă să își modernizeze atât forțele nucleare, cât și armamentul convențional.