Congresul la care Kim Jong Un a fost reales lider suprem al partidului de guvernământ din Coreea de Nord s-a încheiat cu o grandioasă paradă militară

Agenția Centrală de Știri din Coreea (KCNA), organul oficial al guvernului nord-coreean a relatat că: „O mare paradă militară care celebrează cel de-al 9-lea Congres al Partidului Muncitorilor din Coreea (Coreea de Nord) a avut loc în Piața Kim Il-sung în seara zilei de 25 februarie”, potrivit Le Figaro.

„Cu convingerea fermă că o nouă cotitură istorică va avea loc în Partidul nostru (…), declar închis cel de-al 9-lea Congres al Partidului Muncitorilor din Coreea”, a declarat liderul Kim Jong-un, potrivit KCNA.

Kim Jong-un a fost reales în unanimitate duminică în funcția supremă de secretar general al partidului, care a condus țara comunistă din anii 1940. Înalții ofițeri militari i-au depus un „jurământ de loialitate” cu această ocazie, potrivit agenției oficiale de știri.

Influenta Kim Yo-jong, sora liderului nord-coreean, a fost promovată de Partid la acest congres de cinci ani, devenind director de departament cu drepturi depline și nu mai fiind director adjunct.