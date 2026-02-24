Prima pagină » Știri externe » După ce a fost reales lider al Partidului Muncitorilor din Coreea de Nord, Kim Jong-Un și-a promovat sora în structura de conducere

Influenta Kim Yo-jong, sora liderului nord-coreean Kim Jong-un, a fost promovată de Partidului Muncitorilor, partidul de guvernământ, în cadrul unui congres, a relatat marți presa de stat.
Foto: Hepta
Laurențiu Marinov
24 feb. 2026, 07:36, Știri externe

Comitetul Central al Partidului Muncitorilor a numit-o luni pe Kim Yo-jong – anterior director adjunct de departament – în funcția de director de departament cu drepturi depline, a anunțat Agenția Centrală de Știri Coreeană (KCNA), potrivit Le Figaro.

Kim Jong-un a fost reales în unanimitate de partid duminică în funcția de secretar general, a relatat luni presa de stat. Mii de oficiali ai partidului s-au adunat în capitala Phenianului pentru congresului cincinal al Partidului Muncitorilor, aflat la guvernare, o reuniune care ghidează acțiunile statului în toate domeniile, de la diplomație la planificarea războiului.

Una dintre cele mai influente femei din cercurile de putere

Acest congres oferă o perspectivă rară asupra mecanismelor politice ale Coreei de Nord izolate. Este văzut pe scară largă ca o platformă pentru Kim de a-și demonstra controlul asupra puterii. Kim Yo-jong a fost mult timp unul dintre cei mai apropiați locotenenți ai fratelui ei și este una dintre cele mai influente femei din cercurile de putere nord-coreene.

Născută la sfârșitul anilor 1980, potrivit guvernului sud-coreean, ea este unul dintre cei trei copii ai tatălui și predecesorului lui Kim, Kim Jong-il, și a celei de-a treia soții cunoscute a acestuia, fosta dansatoare Ko Yong-hui. A fost educată în Elveția alături de fratele ei și a avansat rapid în ierarhie după ce acesta a moștenit puterea la moartea tatălui lor, în 2011.

Liderul Kim este așteptat să dezvăluie următoarea fază a programului de arme nucleare al Coreei de Nord în timpul acestui congres de mai multe zile.

