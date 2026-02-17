Prima pagină » Știrile zilei » Kim Jong Un marchează încheierea unui proiect de locuințe în Phenian, înaintea Congresului Partidului Muncitoresc

Kim Jong Un a participat la ceremonia de finalizare a construcției a 10.000 de noi locuințe construite în Phenian, pe fondul pregătirilor pentru deschiderea Congresului Partidului Muncitoresc.
Sursa foto: KCNA via YNA/dpa
Radu Mocanu
17 feb. 2026, 02:00, Știri externe

Kim Jong Un a participat luni la ceremonia de inaugurare a celor 10.000 de locuințe din districtul Hwasong, un proiect care completează obiectivul stabilit în urmă cu cinci ani de construire a 50.000 de case noi în capitala nord-coreană, a relatat agenția de stat KCNA, citată de Reuters. 

În ultimele luni, liderul nord-coreean a efectuat numeroase vizite pe șantiere de construcții, promovând progresele realizate, în contextul în care Coreea de Nord se pregătește să organizeze în luna februarie cel de-al Nouălea Congres al Partidului Muncitoresc, cel mai important eveniment politic din țară. 

Oficialul a anunțat: „Pe baza realizărilor transformatoare din perioada a opta, al nouălea Congres al partidului va stabili un obiectiv mai amplu de restaurare și creare”. 

În plus, a început să fie anunțată sosirea delegaților la congres. Referitor la acest aspect, analistul Hong Min din cadrul Institutul Coreean pentru Unificare Națională cu sediul la Seul a spus că n edițiile precedente ale congresului, organizate în 2016 și 2021, lucrările au debutat la cel mult patru zile după sosirea delegaților.  

 

