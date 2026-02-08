Kim Jong Un va anunța obiective politice majore la congresul partidului din Coreea de Nord

Congresul Partidului Muncitorilor, aflat la putere, pe care Kim l-a organizat anterior în 2016 și 2021, vine după ani de dezvoltare accelerată a programului nuclear și balistic și de aprofundare a relațiilor cu Moscova în contextul războiului din Ucraina, care au accentuat conflictele sale cu Statele Unite și Coreea de Sud, potrivit AP.

Reuniunea biroului politic

Agenția oficială de știri a Coreei de Nord, Korean Central News Agency, a anunțat că biroul politic al partidului s-a reunit sub supravegherea lui Kim și a decis că congresul va avea loc la sfârșitul lunii februarie.

Mass-media de stat nu a specificat imediat o dată și nu a dat publicității detalii despre agenda congresului.

Congresul va continua probabil timp de câteva zile, ca o demonstrație bine coregrafiată a leadershipului autoritar al lui Kim.

Kim, lăudat de către presa de stat

În ultimele săptămâni, Kim a inspectat teste de armament și a vizitat baze militare și proiecte economice, în timp ce mass-media de stat a evidențiat pretinsele sale realizări, atribuind „leadershipului său nemuritor” consolidarea capacităților militare ale țării și promovarea dezvoltării naționale.

Activitățile și comentariile sale recente sugerează că liderul nord coreean va folosi congresul pentru a dubla dezvoltarea economică prin „autosustenabilitate” și mobilizare în masă, anunțând în același timp planuri de extindere a capacităților armatei sale dotate cu arme nucleare, inclusiv modernizarea sistemelor de arme convenționale și integrarea acestora cu forțele nucleare.

Kim ar putea, de asemenea, să sublinieze politica sa externă din ce în ce mai asertivă, bazată pe relații mai strânse cu Moscova și Beijing, în timp ce întărește o abordare adversară față de rivala Coreea de Sud, continuând să îmbrățișeze ideea unui „nou război rece”, spun experții.

Relațiile cu SUA

Nu este clar dacă Kim este dispus să reia dialogul diplomatic cu SUA. Relațiile s-au deteriorat în 2019, după al doilea summit cu președintele american Donald Trump, din cauza dezacordurilor privind sancțiunile împotriva programului său nuclear.

Kim a respins propunerile de dialog ale lui Trump de când președintele SUA și-a început al doilea mandat în ianuarie 2025. Kim insistă ca Washingtonul să renunțe la cererile ca Coreea de Nord să renunțe la armele sale nucleare ca condiție prealabilă pentru viitoarele discuții.

Intrând în al 15-lea an de guvernare, Kim se află într-o poziție mai puternică decât atunci când a deschis congresul anterior în 2021, în timpul șocului pandemiei COVID-19.

Politicile economice anterioare au eșuat

Trecând prin ceea ce a fost considerat cel mai dificil moment al său într-un deceniu de putere, Kim a recunoscut că politicile sale economice anterioare au eșuat și a emis un nou plan de dezvoltare pe cinci ani, până în 2025.

El a cerut accelerarea dezvoltării arsenalului său nuclear și a emis o listă extinsă de dorințe privind echipamente sofisticate, inclusiv rachete balistice intercontinentale cu combustibil solid, sisteme cu mai multe ogive, arme nucleare tactice, sateliți spioni și submarine cu propulsie nucleară.

Kim a exploatat turbulențele geopolitice în avantajul său. El a folosit invazia Rusiei în Ucraina ca o oportunitate pentru a accelera testarea armelor și pentru a se alinia cu președintele rus Vladimir Putin, care a acceptat mii de soldați nord-coreeni și cantități mari de echipament militar pentru război.

Kim a urmărit, de asemenea, strângerea legăturilor cu China, aliatul principal și salvarea economică tradițională a Coreei de Nord. El s-a deplasat la Beijing în septembrie pentru un eveniment dedicat celui de-al Doilea Război Mondial și pentru prima întâlnire la nivel înalt cu președintele chinez Xi Jinping din ultimii șase ani.

Deși blocada strictă a informațiilor impusă de Kim împiedică evaluări precise, analiștii sud-coreeni afirmă că economia Coreei de Nord pare să se fi îmbunătățit în ultimii cinci ani, probabil datorită unei redresări treptate a comerțului cu China și a unui impuls industrial generat de exporturile de arme către Rusia.