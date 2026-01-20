Coreea de Nord: Kim Jong Un demite un vicepremier pentru eșecuri într-un proiect industrial strategic

Conform agenției oficiale Korean Central News Agency (KCNA), Kim l-a acuzat pe Yang Sung Ho, vicepremierul demis, de „confuzie inutilă creată de om”. S-a întâmplat în timpul unui discurs susținut la finalizarea primei etape de modernizare a Complexului de Mașini Ryongsong, situat în nord-estul țării.

Potrivit liderului nord-coreean, proiectul ar fi provocat pierderi economice considerabile din cauza neglijenței și incompetenței unor oficiali. Aceștia ar fi irosit resurse financiare și forță de muncă, afectând inclusiv sectorul industriei de armament, mai arată AP.

„Din acest moment, sunteți demis”

Kim a precizat că l-a atenționat anterior pe Yang, în cadrul unei reuniuni de partid din decembrie. A mai spus că l-a urmărit îndeaproape, constatând lipsa completă a simțului responsabilității. „Începând de azi, vă declar demis, tovarășe vicepremier”, a spus Kim, conform KCNA. Această abordare a fost o formulare directă și neobișnuit de dură pentru standardele regimului.

Demiterea are loc cu puțin timp înainte de primul Congres al Partidului Muncitorilor din ultimii cinci ani. Congresul este programat pentru sfârșitul lunii ianuarie sau începutul lui februarie. Analiștii consideră că această acțiune face parte dintr-o strategie de consolidare a disciplinei interne și de transmitere a unui mesaj ferm către elitele politice.

În ultimii ani, Kim Jong Un a criticat frecvent ceea ce numește „defetism”, „pasivitate” și „iresponsabilitate” în domeniul economic. El a recurs deseori la sancțiuni publice pentru a menține controlul și pentru a direcționa vina asupra subordonaților.

Economia Coreei de Nord sub presiune

Economia Coreei de Nord a fost puternic afectată de pandemia COVID-19, sancțiunile internaționale și structura sa centralizată. Datele Băncii Centrale a Coreei de Sud arată o creștere de 3,7% în 2024, dar observatorii externi avertizează că perspectivele de expansiune rapidă sunt limitate.

Resursele statului continuă să fie canalizate în principal către programele militare, în detrimentul investițiilor productive. În acest context, eșecurile din proiectele industriale majore sunt tratate cu severitate sporită.

Înlăturarea lui Yang Sung Ho transmite un semnal clar întregului aparat administrativ: greșelile economice nu vor fi tolerate într-un moment în care regimul își întărește controlul intern și își redefinește prioritățile strategice.