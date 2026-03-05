UPDATE. Trump a demis-o pe secretara pentru securitate internă, Kristi Noem. Cine îi va lua locul

UPDATE Kristi Noem a fost demisă. Cine îi ia locul

Donald Trump a anunțat demiterea lui Kristi Noem din funcția de secretară pentru securitate internă într-o postare pe Truth Social. Aceasta va primi altă funcție. În locul său a fost numit Markwayne Mullin.

„Am plăcerea să anunț că extrem de respectata senatoare a Statelor Unite din Marele Stat Oklahoma, Markwayne Mullin, va deveni Secretarul Securității Interne (DHS) al Statelor Unite, începând cu 31 martie 2026. Actuala secretară, Kristi Noem, care ne-a servit bine și a avut numeroase și spectaculoase rezultate (în special la graniță!), va fi mutată în funcția de Trimis Special pentru Scutul Americilor, noua noastră Inițiativă de Securitate în Emisfera Vestică pe care o anunțăm sâmbătă în Doral, Florida. Îi mulțumesc lui Kristi pentru serviciile sale la „Homeland””, a scris Trump pe Truth Social.

Despre Mullin, Trump a scris: „Timp de 10 ani în Camera Reprezentanților Statelor Unite și 3 ani în Senat, Markwayne a făcut o treabă extraordinară reprezentând minunatul popor din Oklahoma, unde am câștigat toate cele 77 din 77 de comitate – în 2016, 2020 și 2024! Un războinic MAGA și un fost luptător profesionist MMA neînvins, Markwayne se înțelege cu adevărat bine cu oamenii și cunoaște înțelepciunea și curajul necesare pentru a avansa Agenda noastră „America pe primul loc”. Fiind singurul nativ american din Senat, Markwayne este un susținător fantastic al incredibilelor noastre comunități tribale. Markwayne va lucra neobosit pentru a menține granițele noastre sigure, a opri infracțiunile migranților, criminalii și alți infractori care intră ilegal în țara noastră, a pune capăt flagelului drogurilor ilegale și a face din nou America sigură. Markwayne va fi un secretar spectaculos pentru Securitate Internă”.

ȘTIREA INIȚIALĂ:

Președintele american intenționează să o demită pe Kristi Noem, secretara pentru Securitate Internă (DHS), au declarat surse familiarizate cu subiectul pentru The Wall Street Journal.

Potrivit surselor, Trump a început să ceară parlamentarilor și republicanilor din Congres nume care ar putea să o înlocuiască pe Noem.

Informația vine în contextul în care în urmă cu câteva ore, Noem a fost interogată de democrați în legătură cu împușcăturile fatale ale agenților federali de la începutul acestui an.

Noem a transmis condoleanțe familiilor lui Alex Pretti și Renée Good, cei doi cetățeni care au fost împușcați mortal în luna ianuarie de agenți ICE. Totuși, ea a refuzat să-și ceară scuze pentru moartea lor, etichetându-i drept teroriști în timpul mărturiei sale.

Pe de altă parte, NBC News relatează că oficialii Casei Albe au discutat deja numele potențialilor înlocuitori ai lui Noem. Potrivit surselor familiarizate cu subiectul, printre nume se află senatorii republicani Markwayne Mullin din Oklahoma și Steve Daines din Montana.

Sursele NBC News mai spun că Trump nu a luat momentan vreo decizie în acest sens, dar le-a spus legislatorilor că este nemulțumit de mărturia lui Noem din această săptămână în fața comisiilor Camerei Reprezentanților și Senatului.

În cazul în care informația devine oficială, demiterea ei ar fi prima plecare a unui secretar de cabinet din al doilea mandat al lui Trump.