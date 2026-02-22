Prima pagină » Politic » Discuții despre Visa Waiver la Washington între Cătălin Predoiu și secretarul pentru Securitate Internă al SUA

Ministrul de Interne Cătălin Predoiu și Kristi Noem, secretar pentru Securitate Internă al SUA, au discutat la Washington despre programul Visa Waiver.
Foto: MAI
22 feb. 2026

Potrivit unui comunicat al MAI, remis duminică presei, la sediul Departamentului pentru Securitate Internă al Statelor Unite, Cătălin Predoiu a avut o întâlnire bilaterală, vineri, cu Kristi Noem, secretar pentru Securitate Internă al SUA.

Cei doi oficiali au discutat despre cooperarea în domeniile managementul migrației, securitatea frontierelor, combaterea criminalității organizate și a amenințărilor emergente, inclusiv a riscurilor asociate criminalității transfrontaliere.

A fost evidențiat rolul Transnational Criminal Investigative Unit de la București, structură creată de MAI și DHS, unică în regiune, care funcționează ca hub regional cu acoperire inclusiv pentru Balcanii de Vest, Republica Moldova și Ucraina.

Ministrul Predoiu a prezentat programele avansate implementate de MAI împreună cu DHS pentru identificarea rapidă și prevenirea amenințărilor de securitate: Enhanced Border Security Partnership (EBSP) și programul Automated Targeting System – Global (ATS-G).

Discuții despre Visa Waiver

Cei doi oficiali au abordat și subiectul Programului Visa Waiver.

„Partea română a subliniat interesul public major pe care această temă îl are în România și a prezentat instrumentele tehnice deja operaționalizate. A fost convenită continuarea dialogului și a cooperării pe acest subiect”, se arată în comunicatul MAI.

De asemenea, oficialul roman a propus părții americane să ia în considerare consolidarea prezenței reprezentanților DHS în cadrul unității de la București, partea americană notând cu interes această posibilitate.

