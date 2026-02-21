Dominic Fritz despre pachetul de solidaritate propus de PSD: USR nu va fi de acord să spunem, trecem pe caiet și să plătească următoarea generație

Întrebat despre măsurile propuse de PSD privind pachetul de solidaritate, Fritz a spus: „Cu mine nu s-a discutat, deci nu cred că este, sau nu este închisă încă această discuție. USR nu va fi de acord este să spunem, trecem pe caiet și să plătească următoarea generație pentru cadourile PSD-ului anul acesta”, sâmbătă, la Antena 3 CNN.

Liderul USR a subliniat că partidul său are o „linie roșie” în ceea ce privește creșterea datoriei publice. „Deci n-au venit în coaliție, poate au fost în alte încăperi. Cu mine la masă nu am văzut aceste cifre. Cum să finanțăm de fapt toate aceste cadouri, care poate sunt legitime, nici nu vreau să spun, dar încă o dată nu putem să inventăm bani. tocmai de aceea, încă o dată, linia roșie pentru noi este fără datorii noi. În plus față de ce avem, adică normal că ne indatorăm în continuare, dar nu putem să creștem acest deficit”, explică Fritz.

„Și nici nu sunt de acord să creștem taxele pentru clasa de mijloc, așa cum vrea PSD cu taxarea progresivă, ca să finanțăm tot felul de cadouri electorale. Nu merge așa. Deci orice propunere pentru cheltuieli în plus, încă o dată vino cu o propunere cum scazi din amprenta statului, de exemplu. Unde sunt instituțiile controlate de PSD? Cât la sută reușești să reduci din cheltuieli? Unde tai din sinecuri? Asta vreau să văd”, mai transmite Fritz.