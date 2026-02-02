Marius Budăi: „Apărăm locurile de muncă, dăm o gură de oxigen economiei românești”

Deputatul social-democrat Marius Budăi a declarat la Antena 3 CNN că PSD nu blochează reforma administrației, ci cere un dialog real în coaliție. El a subliniat că partidul a propus încă din septembrie un pachet de relansare economică, considerat esențial pentru economie.

Budăi a afirmat că acest pachet a fost pus pe masa coaliției încă din toamnă, fără a fi discutat serios până la finalul lunii ianuarie. În opinia PSD, relansarea economică este vitală pentru menținerea locurilor de muncă și supraviețuirea firmelor românești.

„Pachetul nostru pentru relansarea economiei în viziunea PSD, repet, și-am spus-o de foarte multe ori, nu avem pretenția că suntem stăpânii adevărului absolut.

De la începutul lunii septembrie am vorbit despre acest pachet și l-am pus pe masă de dialog al coaliției.

Până la sfârșitul lunii ianuarie nu s-a vrut să se discute despre el, noi spunând și atenționând de la începutul septembrie că nu va exista un alt pachet.

Fără acest pachet, în opinia noastră, necesar pentru relansarea economiei. Acum pachetul acesta este gata.

Apărăm locurile de muncă, dăm o gură de oxigen economiei românești. Pe partea asta însă trebuie să ne îngrijim și de oamenii care sunt cu veniturile cele mai mici și pe care scăderea puterii de cumpărare îi lovește cel mai mult.”

Relansarea economică și pachetul de solidaritate

Social-democratul a explicat că, pe lângă relansarea economică, PSD a propus și un pachet de solidaritate socială. Acesta vizează protejarea celor mai afectați de creșterea costului vieții și de politicile de austeritate recente.

Printre categoriile vizate se numără pensionarii cu venituri mici, persoanele cu dizabilități, mamele cu copii, veteranii de război și alte grupuri vulnerabile. Budăi a insistat că economia are nevoie de „o gură de oxigen”, dar și oamenii cu venituri reduse trebuie sprijiniți.

„Dacă în opinia noastră pachetul de relansare economică este vital pentru menținerea locurilor de muncă și pentru supraviețuirea firmelor românești, iată că după o creștere considerabilă a costului vieții, din punctul nostru de vedere, pentru acel pachet de solidaritate pe care l-am expus ieri mai pe larg, asigură o minimă protecție pentru cei care au fost afectați cel mai mult de această austeritate.

Și vorbim aici de seniorii cu pensii mici, vorbim de persoanele cu dizabilități, vorbim de mamele cu copii, vorbim de veteranii de război, vorbim de oameni care au suferit.”

Budăi a concluzionat că măsurile sociale propuse sunt negociabile și că PSD dorește deschiderea rapidă a dialogului. El a cerut decizii rapide în coaliție pentru a răspunde atât nevoilor economice, cât și celor sociale.

„Haideți ca să nu trasez o dungă roșie neapărat pentru a deschide dialogul în coaliție și a arăta încă o dată bunăvoința noastră.

O să spun că să ne punem la masa dialogului în coaliție și să discutăm și să decidem în timpul cel mai scurt.

Nu sunt negociabile, sunt imperios necesare, dar vreau să avem dialog în coaliție.”