Reforma în administrație și măsurile de relansare economică vor fi adoptate la pachet, anunță premierul

Șeful Guvernului a fost întrebat în cadrul interviului acordat G4Media dacă reforma în administrație și măsurile de relansare economică vor fi adoptate deodată.

„Ele vor fi adoptate la pachet. Indiferent cum vor fi, ordonanță sau angajare de răspundere, chiar dacă vor fi documente diferite, vor fi adoptate în același timp”, a răspuns premierul.

Întrebat dacă e o concesie făcută PSD, el a spus: Nu e vorba de a face o concesie PSD, e vorba de a găsi soluții, pentru a face ceea ce trebuie pentru România și pentru a face masa critică politică de a împinge aceste lucruri înainte”.

Președintele PSD Sorin Grindeanu spunea în urmă cu câteva zile că nu este de acord cu „decuplarea” de la adoptare a celor două pachete, cel de relansare economică și cel de reformă în administrație.

„Eu cred că lucrurile au fost bine înțelese. Amândouă pachetele trebuie să fie în același timp aprobate. Eu nu înțeleg această încăpățânare de a arăta până la urmă ce? Pachetul de relansare economică nu e pentru PSD. Este pentru economia României”, a spus luni seara, la România TV, Sorin Grindeanu.