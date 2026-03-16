Pakistanul bombardează Kabulul. Un nou conflict militar degenerează în lume

Mai multe explozii s-au auzit între orele 21:00 și 21:15 (16:30 – 16:45 GMT), iar nori de fum erau vizibili din zonele Shahr-e-Naw și Wazir Akbar Khan din centrul capitalei afgane, relatează AFP.

Exploziile – cu doar câteva zile înainte de sfârșitul lunii sfinte musulmane a Ramadanului – au provocat panică și au forțat familiile care au întrerupt postul să fugă în căutare de adăpost, a declarat un fotograf AFP.

Alți locuitori din zonă s-au grăbit să se adăpostească în subsoluri.

Purtătorul de cuvânt al guvernului taliban, Zabihullah Mujahid, a scris pe X că armata pakistaneză „încă o dată a violat teritoriul afgan” și a numit atacurile „o crimă” și un „act de inumanitate”.

Armata pakistaneză a atacat Kabulul de mai multe ori în ultimele săptămâni, ca parte a unui conflict declanșat de acuzațiile conform cărora guvernul taliban ar fi adăpostit extremiști care au comis atacuri peste graniță.

Însă Mujahid a declarat că ultimele atacuri au lovit un centru de tratament pentru droguri, ucigând mai mulți civili.

Nu a existat nicio verificare independentă imediată a afirmației sale. Nici armata pakistaneză nu a făcut niciun comentariu atunci când a fost contactată de AFP.

Sunetul tunurilor antiaeriene s-a oprit în jurul orei 22:00 și se puteau auzi sirenele ambulanțelor.

Distribuția de alimente

Conflictele dintre cele două părți s-au intensificat în octombrie anul trecut, soldate cu zeci de morți, dar după ce s-au potolit, au reluat luna trecută, Pakistanul descriind conflictul drept „război deschis”.

Vineri, misiunea Națiunilor Unite din Afganistan a confirmat moartea a cel puțin 75 de civili în țară de la intensificarea confruntărilor cu Pakistanul pe 26 februarie.

Ambele părți susțin că nu vizează civilii.

Atacuri aeriene și bombardamente sunt raportate în mod regulat în regiunile de frontieră din estul și sudul Afganistanului.

Trei copii și o femeie au fost uciși de bombardamentele pakistaneze din estul Afganistanului, în noaptea de duminică spre luni, au declarat oficiali afgani.

Doi copii au fost uciși duminică noaptea, în urma unui bombardament cu mortiere pakistaneze în zona Khost din Dubai, în Afganistan, a anunțat biroul guvernatorului într-un comunicat.

O persoană a fost ucisă și în provincia estică Nuristan, când un bombardament a lovit o „locuință civilă” duminică, a declarat purtătorul de cuvânt adjunct al guvernului, Hamdullah Fitrat, pentru X.

În total, 18 civili au fost uciși în Afganistan în ultima săptămână în urma confruntărilor transfrontaliere dintre cele două părți, potrivit autorităților afgane.

Conflictele repetate la frontieră din ultimele săptămâni au afectat comerțul, iar aproximativ 115.000 de persoane au fost forțate să își părăsească locuințele, potrivit agenției ONU pentru refugiați.

Programul Alimentar Mondial (PAM) a anunțat duminică că a început să livreze „alimente care salvează vieți” către peste 20.000 de familii afgane strămutate și a avertizat că „o instabilitate suplimentară va împinge milioane de oameni în foamete”.

Puțin peste 100 de persoane forțate să-și părăsească locuințele s-au adunat luni, începând cu zorii zilei, la un punct de distribuție al PAM din provincia Paktia, la granița de est a Afganistanului, pentru a primi biscuiți fortificați, a declarat un fotograf AFP.