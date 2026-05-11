Prima pagină » Știri externe » Guvernul din Pakistan a convocat un diplomat afgan după atacul sinucigaș comis la o secție de poliție

Guvernul din Pakistan a convocat un diplomat afgan după atacul sinucigaș comis la o secție de poliție

Pakistanul l-a convocat luni pe cel mai important diplomat afgan din țară, considerând că un atac sinucigaș asupra unei secții de poliție, care a avut loc sâmbătă, a fost „plănuit de teroriști rezidenți în Afganistan” , a declarat luni Ministerul pakistanez de Externe.
Guvernul din Pakistan a convocat un diplomat afgan după atacul sinucigaș comis la o secție de poliție
Sursa foto: X
Laurențiu Marinov
11 mai 2026, 16:40, Știri externe
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Un atentator sinucigaș a detonat o mașină-capcană la un punct de control al poliției din Bannu (nord-vestul Pakistanului), iar apoi agresorii au deschis focul asupra forțelor de securitate, ucigând cel puțin 15 ofițeri, a anunțat duminică poliția pakistaneză, potrivit Le Figaro.

„În timpul atacului, atacatorii au folosit drone mici, precum și armament greu”, a declarat pentru AFP un înalt oficial administrativ din orașul Bannu, sub condiția anonimatului. El a indicat că peste 100 de atacatori au luat parte la atac.

Ministerul Afacerilor Externe a declarat într-un comunicat că l-a convocat pe însărcinat cu afaceri afgan și „a indicat că o anchetă amănunțită, împreună cu probele adunate și ancheta științifică, arată că atacul a fost planificat de teroriști care locuiesc în Afganistan”.

Provincia Khyber Pakhtunkhwa, din nord-vestul țării, aflată la granița cu Afganistanul, este în mod regulat ținta atentatelor sinucigașe cu bombă și a actelor de violență revendicate de grupuri care se opun guvernului central pakistanez.

Pakistanul acuză Afganistanul că adăpostește aceste grupuri insurgente, o acuzație pe care conducerea de la Kabul o neagă.

Recomandarea video

Rusul care locuia în Slatina și a fost expulzat din România avea pregătire în domeniul nuclear
G4Media
Zelenski se va întâlni mâine cu Nicușor Dan la București. Cu ce ocazie. Se întâlnesc și Olena Zelenska cu Mirabela Grădinaru
Gandul
Selectează Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 10.000 de euro. Terenul are 2300 de metri pătrați Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 10.000 de euro. Terenul are 2300 de metri pătrați
Cancan
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport
Mașinile electrice chinezești nu se vor mai califica pentru Programul Rabla 2026. Dacia Spring, MG și BYD nu vor mai putea fi cumpărate. Ce modele poți lua
Libertatea
Ultimele imagini cu Ioan Isaiu înainte să facă infarct. Actorul părea într-o formă excelentă
CSID
Greșeala pe care o fac mulți când aleg un autovehicul
Promotor