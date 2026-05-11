Guvernul din Pakistan a convocat un diplomat afgan după atacul sinucigaș comis la o secție de poliție

Un atentator sinucigaș a detonat o mașină-capcană la un punct de control al poliției din Bannu (nord-vestul Pakistanului), iar apoi agresorii au deschis focul asupra forțelor de securitate, ucigând cel puțin 15 ofițeri, a anunțat duminică poliția pakistaneză, potrivit Le Figaro.

„În timpul atacului, atacatorii au folosit drone mici, precum și armament greu”, a declarat pentru AFP un înalt oficial administrativ din orașul Bannu, sub condiția anonimatului. El a indicat că peste 100 de atacatori au luat parte la atac.

Ministerul Afacerilor Externe a declarat într-un comunicat că l-a convocat pe însărcinat cu afaceri afgan și „a indicat că o anchetă amănunțită, împreună cu probele adunate și ancheta științifică, arată că atacul a fost planificat de teroriști care locuiesc în Afganistan”.

Provincia Khyber Pakhtunkhwa, din nord-vestul țării, aflată la granița cu Afganistanul, este în mod regulat ținta atentatelor sinucigașe cu bombă și a actelor de violență revendicate de grupuri care se opun guvernului central pakistanez.

Pakistanul acuză Afganistanul că adăpostește aceste grupuri insurgente, o acuzație pe care conducerea de la Kabul o neagă.