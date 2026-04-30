Expulzarea unui diplomat a fost un „incident izolat”, i-a spus președintele Madagascarului lui Macron

„Colonelul a reiterat că deciziile luate de Madagascar se încadrează în exercitarea normală a suveranității statului și sunt în conformitate cu principiile care guvernează relațiile diplomatice”, a transmis biroul lui Randrianirina într-un comunicat citat de Anadolu.

„Ambii lideri au subliniat importanța legăturilor dintre Madagascar și Franța și și-au reafirmat angajamentul de a se asigura că episodul nu deraiază cooperarea bilaterală”, se arată în comunicat.

Madagascar, o fostă colonie franceză, are legături politice strânse cu Parisul, dar relațiile au fost zdruncinate în ultima vreme, în urma tulburărilor politice de pe insulă, care au durat până în octombrie anul trecut, când fostul președinte Andry Rajoelina a fost înlăturat.

Se spune că Franța a fost implicată în înlăturarea lui Rajoelina, pe fondul protestelor tensionate conduse de tineri din cauza lipsei de apă și electricitate.

Națiunea insulară din Oceanul Indian a expulzat un oficial diplomatic francez săptămâna aceasta pentru un presupus complot de destabilizare a țării, o mișcare care a determinat Parisul să-l convoace pe însărcinat cu afaceri al Ambasadei Madagascarului în semn de protest. Ambasada a negat rapoartele conform cărora ar fi fost implicată în recentele tentative de destabilizare a țării.