Prima pagină » Știri externe » Expulzarea unui diplomat a fost un „incident izolat”, i-a spus președintele Madagascarului lui Macron

Expulzarea unui diplomat a fost un „incident izolat”, i-a spus președintele Madagascarului lui Macron

Președintele Madagascarului, colonelul Michael Randrianirina, a vorbit joi cu omologul său francez, Emmanuel Macron, și a descris expulzarea unui diplomat francez drept un „incident izolat” din cauza unui presupus complot de destabilizare a țării.
Expulzarea unui diplomat a fost un „incident izolat”, i-a spus președintele Madagascarului lui Macron
Sursa> Hepta
Laura Buciu
30 apr. 2026, 19:17, Știri externe

„Colonelul a reiterat că deciziile luate de Madagascar se încadrează în exercitarea normală a suveranității statului și sunt în conformitate cu principiile care guvernează relațiile diplomatice”, a transmis biroul lui Randrianirina într-un comunicat citat de Anadolu.

„Ambii lideri au subliniat importanța legăturilor dintre Madagascar și Franța și și-au reafirmat angajamentul de a se asigura că episodul nu deraiază cooperarea bilaterală”, se arată în comunicat.

Madagascar, o fostă colonie franceză, are legături politice strânse cu Parisul, dar relațiile au fost zdruncinate în ultima vreme, în urma tulburărilor politice de pe insulă, care au durat până în octombrie anul trecut, când fostul președinte Andry Rajoelina a fost înlăturat.

Se spune că Franța a fost implicată în înlăturarea lui Rajoelina, pe fondul protestelor tensionate conduse de tineri din cauza lipsei de apă și electricitate.

Națiunea insulară din Oceanul Indian a expulzat un oficial diplomatic francez săptămâna aceasta pentru un presupus complot de destabilizare a țării, o mișcare care a determinat Parisul să-l convoace pe însărcinat cu afaceri al Ambasadei Madagascarului în semn de protest. Ambasada a negat rapoartele conform cărora ar fi fost implicată în recentele tentative de destabilizare a țării.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Pensionar și condamnat penal, nașul de căsătorie al lui Sorin Grindeanu este ”consultant” la o firmă deținută de Hidroelectrica
G4Media
SONDAJ CURS: 58% dintre români cer demisia premierului Ilie Bolojan. Pe cine ar vota la alegerile parlamentare
Gandul
Doliu URIAȘ! A murit actrița pe care o vedeai mereu la Pro TV
Cancan
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu 20 de ani mai tânăr ca ea: „E înnebunită după el”
Prosport
Dorinel Umbrărescu a adus 5.000 de oameni pe A7, lucrează non-stop și s-a angajat să livreze ceea ce experții consideră imposibil. „Avem promisiunea fermă a constructorului că obiectivul va fi atins” I VIDEO
Libertatea
Calcul caloric. Ce îngrașă mai mult: 2 mici + cartofi prăjiți sau 5 mici (fără cartofi)?
CSID
Explozii la Tunelul Robești, de pe șantierul autostrăzii Sibiu – Pitești: „Ardeeee!”. Totul a fost planificat
Promotor