Turcia atrage tot mai mulți români: numărul vizitatorilor a crescut în primul trimestru din 2026

Turcia continuă să fie o destinație tot mai atractivă pentru turiștii români, numărul vizitatorilor crescând cu 3,23% în primul trimestru din 2026.
Sursa foto: Pexels
Ioana Târziu
30 apr. 2026, 19:32, Știri externe

În perioada ianuarie–martie 2026, 152.729 de români au vizitat Turcia, în creștere cu 3,23% față de aceeași perioadă din 2025, când au fost înregistrați 147.948 de vizitatori din România.

Ministrul Culturii și Turismului din Turcia, Mehmet Nuri Ersoy, a susținut o conferință de presă la Istanbul, în cadrul căreia a prezentat rezultatele turistice ale țării pentru primele trei luni ale anului 2026. Turcia a înregistrat o creștere de 4,2% a numărului de vizitatori internaționali, ajungând la un total de 9,2 milioane. Totodată, veniturile din turism au atins 9,896 miliarde de dolari în primul trimestru, marcând, de asemenea, o creștere de 4,2% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

„În primele trei luni ale acestui an, am crescut numărul vizitatorilor internaționali cu 4,2%, până la 9,2 milioane, iar veniturile din turism au urcat cu 4,2%, până la 9,9 miliarde de dolari”, a declarat ministrul.

Evenimentele găzduite de Turcia atrag turiști

Ministrul Ersoy a subliniat că Turcia, în special Istanbulul, găzduiește și pregătește evenimente sportive și culturale internaționale de anvergură. Aceste evenimente majore consolidează reputația Turciei ca destinație turistică globală.

„Istanbul va reveni în calendarul Formula 1 cu Marele Premiu al Turciei, începând din 2027. Finala UEFA Europa League se va disputa la Istanbul pe 20 mai. Stadioanele și sălile de concerte din Istanbul găzduiesc spectacole ale unor artiști internaționali, iar zeci de mii de vizitatori din Europa, Rusia, Orientul Mijlociu și Asia vin în țara noastră pentru a participa la aceste evenimente. Aceste manifestări internaționale nu sunt doar evenimente artistice și sportive; ele reprezintă pârghii importante care consolidează vitrina turistică globală a țării noastre”, a declarat ministrul.

Țările din care vin cei mai mulți turiști în Turcia

În primele trei luni ale anului, cheltuiala medie pe noapte a vizitatorilor în Turcia a crescut la 102 dolari, crescând cu 2,8%. În comparație, acest indicator era de 68 de dolari în 2017 și de 99 de dolari în 2025. În primul trimestru din 2026, principalele piețe turistice pentru Turcia au fost Germania, cu 678.000 de vizitatori, Federația Rusă, cu 651.000 de vizitatori, și Bulgaria, cu 539.000 de vizitatori.

