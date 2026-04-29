Revista Vogue vine în România. Prima ediție, în primăvara anului viitor

În Parteneriat cu AEMME Publishing, prima ediție a revistei Vogue va ajunge în România în primăvara anului 2027.
Ioana Târziu
29 apr. 2026, 18:23, Știrile zilei

Publicată de către o companie nou înființată, AEMME Publishing, revista Vogue România va deveni cea mai nouă adiție a celebrei reviste de modă.

„Suntem profund onoraţi să aducem Vogue în România şi să devenim custodele unui brand global atât de emblematic. Această lansare marchează un moment definitoriu pentru peisajul media şi de modă local, precum şi o oportunitate unică de a evidenţia creativitatea, autenticitatea şi relevanţa culturală pe care România le are de oferit. Ambiţia noastră este de a construi o platformă modernă, orientată spre viitor, care nu doar celebrează cele mai relevante voci şi talente ale ţării, ci le şi conectează la dialogul global pe care Vogue îl modelează de generaţii”, a declarat Mario Antico, fondatorul publicației.

Revista, un mix între brandul global și cultura României

Vogue România va îmbina autoritatea globală a brandului Vogue cu o perspectivă locală puternică, punând în lumină oamenii, cultura şi ideile care definesc România contemporană.

Odată cu această lansare, Vogue îşi extinde reţeaua globală la 29 de pieţe, incluzând țări precum Statele Unite, Regatul Unit, Australia, Polonia, Italia și Thailanda.

Recomandarea video

Grecia sau Bulgaria în minivacanța de 1 Mai 2026? Prețuri la carburanți, costuri și experiențe diferite
G4Media
Avertismentul unui expert: Economia României se prăbușește. „Guvernul doar a tăiat contabil/Mai ușor cu vrăjeala reformelor pe scări”
Gandul
Soțul Valentinei din Vâlcea, răpus de durere, după moartea soției lui: 'Nu pot să stau în picioare. Mâine o înmormântez” 😢
Cancan
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
Prosport
Cutremur în cartelul petrolului. Cât de tare este lovită Rusia de ieșirea Emiratelor Arabe Unite din OPEC. Prețul global al țițeiului s-ar putea prăbuși
Libertatea
Trucurile care te ajută să fierbi mai repede găina de țară. Cum obții carne fragedă?
CSID
Lidl vine cu produse ieftine perfecte de 1 Mai. Ce poți lua pentru ieșirea cu mașina în natură
Promotor