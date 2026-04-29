Revista Vogue vine în România. Prima ediție, în primăvara anului viitor

Publicată de către o companie nou înființată, AEMME Publishing, revista Vogue România va deveni cea mai nouă adiție a celebrei reviste de modă.

„Suntem profund onoraţi să aducem Vogue în România şi să devenim custodele unui brand global atât de emblematic. Această lansare marchează un moment definitoriu pentru peisajul media şi de modă local, precum şi o oportunitate unică de a evidenţia creativitatea, autenticitatea şi relevanţa culturală pe care România le are de oferit. Ambiţia noastră este de a construi o platformă modernă, orientată spre viitor, care nu doar celebrează cele mai relevante voci şi talente ale ţării, ci le şi conectează la dialogul global pe care Vogue îl modelează de generaţii”, a declarat Mario Antico, fondatorul publicației.

Revista, un mix între brandul global și cultura României

Vogue România va îmbina autoritatea globală a brandului Vogue cu o perspectivă locală puternică, punând în lumină oamenii, cultura şi ideile care definesc România contemporană.

Odată cu această lansare, Vogue îşi extinde reţeaua globală la 29 de pieţe, incluzând țări precum Statele Unite, Regatul Unit, Australia, Polonia, Italia și Thailanda.