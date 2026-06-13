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Qatar smulge un egal dramatic cu Elveția la Cupa Mondială 2026. Gol în minutul 90+4 pentru 1-1

Qatar a obținut un egal spectaculos, 1-1 cu Elveția, la debutul celor două echipe la Cupa Mondială 2026, după ce fundașul central Boualem Khoukhi a marcat în minutul 90+4, anulând avantajul elvețienilor, care au dominat mare parte din partidă. Este cel de-al doilea meci al turneului încheiat fără învingătoare.
Qatar smulge un egal dramatic cu Elveția la Cupa Mondială 2026. Gol în minutul 90+4 pentru 1-1
Maria Miron
14 iun. 2026, 00:48, Sport
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Elveția, ocupanta locului 19 în clasamentul FIFA și una dintre favoritele Grupei B, a debutat la Cupa Mondială 2026 în fața Qatarului, aflat pe poziția 56 mondial.

Naționala pregătită de Murat Yakin s-a bazat pe jucători cu experiență în campionatele de top ale Europei, precum Manuel Akanji de la Manchester City, Gregor Kobel de la Borussia Dortmund, Breel Embolo de la AS Monaco și căpitanul Granit Xhaka de la Sunderland.

De cealaltă parte, Qatarul, campioana Asiei din 2019 și gazda Cupei Mondiale din 2022, a mizat pe nucleul format în jurul clubului Al Sadd, din care fac parte vedeta ofensivă Akram Afif și fundașul central Boualem Khoukhi.

Gol din penalty pentru Elveția

Elvețienii au început în forță și și-au creat primele ocazii prin extrema Dan Ndoye de la Nottingham Forest și mijlocașul Denis Zakaria de la AS Monaco, însă portarul Mahmoud Abunada a intervenit inspirat în mai multe rânduri.

Presiunea a dat roade în minutul 17, când arbitrul Said Martinez a acordat penalty după consultarea reluărilor video, în urma unui fault al lui Abunada. Breel Embolo, atacantul lui AS Monaco, a transformat fără emoții lovitura de la 11 metri și a deschis scorul.

Elveția a continuat să controleze jocul, având 78% posesie încă din minutul 19 și dominând clar la capitolul ocazii. Granit Xhaka a dirijat jocul la mijlocul terenului, în timp ce fundașii Akanji și Nico Elvedi de la Borussia Mönchengladbach au asigurat construcția din apărare, depășind 90% precizie a paselor.

Elveția și-a arătat superioritatea și la capitolul șuturi: până în minutul 73, elvețienii aveau 20 de încercări de gol, față de doar patru ale Qatarului. Dan Ndoye a fost unul dintre cei mai activi jucători de atac, cu șase șuturi spre poarta adversă, iar Breel Embolo a fost cel mai bine notat jucător al partidei.

Egalare dramatică în prelungiri

În ciuda dominării europenilor, Qatarul a rezistat datorită intervențiilor portarului Abunada și a devenit tot mai periculos pe final. Akram Afif, desemnat în trecut cel mai bun fotbalist asiatic, a fost principalul pericol pentru poarta elvețiană pe finalul partidei.

Cu doar câteva momente înaintea fluierului final, în minutul 90+4, fundașul Homam Al Amin a trimis o centrare precisă în careu, iar Boualem Khoukhi, fundașul central al lui Al Sadd, a înscris cu capul din apropiere și a stabilit scorul final, 1-1.

Meciul s-a disputat pe SoFi Stadium din Los Angeles, în fața a aproape 68.000 de spectatori.

Qatar păstrează șanse la calificare

Rezultatul poate fi considerat o surpriză moderată a debutului de turneu, în condițiile în care Elveția era favorita clară a confruntării și a controlat mare parte din joc. Lipsa de eficiență în fața porții a costat însă formația europeană, în timp ce Qatarul a demonstrat că poate rămâne în lupta pentru calificarea în fazele eliminatorii ale Grupei B.

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