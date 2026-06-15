Coasta de Fildeș învinge Ecuador cu 1-0 la Cupa Mondială 2026. Amad Diallo a decis meciul în minutul 90

În fața a peste 68.000 de spectatori și cu englezul Michael Oliver la centru, cele două echipe au oferit un meci echilibrat, cu numeroase ocazii, dar fără goluri timp de 89 de minute.

Naționala Ecuadorului, pregătită de argentinianul Sebastián Beccacece, a fost aproape de deschiderea scorului încă din prima repriză. Atacantul John Yeboah, legitimat la Venezia, a lovit bara în minutul 24, iar Alan Minda, extrema formației Atlético Mineiro, a trimis în transversală șase minute mai târziu.

După pauză, sud-americanii au fost din nou aproape de gol, însă șutul căpitanului Enner Valencia, atacantul formației Pachuca, din minutul 46 a lovit bara stângă a porții apărate de Yahia Fofana.

Eroul ivorienilor: Amad Diallo

Ivorienii pregătiți de Emerse Faé au avut și ei ocazii importante. Bazoumana Touré, mijlocașul lui Hoffenheim, a ratat singur cu portarul în minutul 17, iar Elye Wahi, atacantul legitimat la Nice, a zguduit transversala în minutul 52.

Intrat pe teren în repriza secundă, Amad Diallo, extrema lui Manchester United și unul dintre cei mai valoroși jucători ai Coastei de Fildeș, a înscris golul victoriei în minutul 90. Wilfried Singo, fundașul lui Galatasaray, a contribuit decisiv la faza golului, pasându-i lui Diallo, care l-a învins pe portarul Hernán Galíndez cu un șut plasat în colțul din stânga jos.

Final tensionat la Philadelphia

În cele șapte minute de prelungire, Ecuador a încercat să egaleze prin lovituri de colț și centrări în careu, însă defensiva ivoriană a rezistat. Moisés Caicedo, mijlocașul lui Chelsea și cel mai valoros jucător al Ecuadorului, a trimis mai multe mingi periculoase în careu în ultimele minute, fără rezultat însă.

Un pas spre optimi

Victoria le aduce ivorienilor primele trei puncte în Grupa E și cântărește cu atât mai mult cu cât Coasta de Fildeș, aflată la al patrulea turneu final, nu a trecut niciodată de faza grupelor și a ratat ediția precedentă a Cupei Mondiale.

Pentru Ecuador, ocupanta locului 23 în clasamentul FIFA, înfrângerea este cu atât mai greu de digerat cu cât sud-americanii au lovit bara de trei ori și au primit gol chiar în ultimul minut al timpului regulamentar.