Polonia își testează echipamentul militar pe frontul din Ucraina. Producție comună de drone

Într-un interviu acordat Agenției Poloneze de Presă (PAP) din Rzeszów, viceministrul Apărării Naționale, Cezary Tomczyk, a anunțat o cooperare mai strânsă cu Ucraina în domeniul tehnologiei dronelor. Viceministrul a declarat că Polonia intenționează să valorifice experiența ucraineană din prima linie pentru a testa echipamente și a construi potențial industrial comun.
Sorina Matei
30 apr. 2026, 19:43, Știri externe

Ministrul adjunct al Apărării din Polonia, Cezary Tomczyk, a declarat că țara sa intenționează să testeze echipamente militare pe frontul din Ucraina și să dezvolte potențialul industrial comun. De asemenea, el a confirmat că se ia în considerare posibilitatea stabilirii unei producții comune de drone pe teritoriul polonez.

Foto/ Armata Poloniei

Potrivit acestuia, Ucraina este în prezent un „teren de testare unic” pentru testarea echipamentelor, „datorită contactului direct cu o armată străină”. El a menționat că echipamentul militar polonez ar trebui testat mai întâi pe terenurile de antrenament din țară, iar ulterior în condiții reale pe câmpul de luptă.

„Acest lucru va arăta cu adevărat ce funcționează și ce nu ”, a spus Tomczyk.

El a menționat, de asemenea, că Polonia dorește să dezvolte cooperarea tehnologică cu Ucraina. Ca exemplu, oficialul a citat compania poloneză WB Electronics, care a lansat producția de drone FlyEye pe teritoriul ucrainean în august anul trecut . În același timp, Tomczyk a subliniat necesitatea extinderii proiectelor relevante.

„Scopul ministerului este de a dezvolta un model bazat pe simbioză și construirea unui avantaj tehnologic comun, menținând în același timp prioritatea de a sprijini un vecin care luptă”, a declarat ministrul adjunct al Apărării din Polonia.

Comentând posibilitatea producției comune de drone în Polonia, Tomczyk a confirmat că „o astfel de opțiune există”. Potrivit acestuia, acest lucru necesită dezvoltarea unui model specific de parteneriat care ar fi benefic pentru ambele state și „să țină cont de nevoile Ucrainei ca țară care are nevoie de sprijin militar”.

Reamintim că, pe 27 aprilie, la Rzeszow, în Polonia , a fost lansat proiectul „Flota de drone” , care combină finanțarea europeană, companiile și centrele de cercetare locale cu experiența ucraineană în luptă dobândită pe câmpul de luptă.

