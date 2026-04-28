Ucraina declară că a doborât 33.000 de drone rusești în martie, stabilind un record lunar de la începutul invaziei Rusiei.
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Ioana Târziu
28 apr. 2026, 19:12, Știri externe

Ministrul Apărării Ucrainei, Mihailo Fedorov, a declarat, luni, că țara sa a folosit sisteme de interceptare pentru a doborî peste 33.000 de drone rusești de diferite tipuri în martie, o cifră lunară record de când Moscova a lansat invazia totală în urmă cu mai bine de patru ani, scrie AP News.

Tehnologie de ultimă generație

Ucraina a dezvoltat o tehnologie de drone de ultimă generație și testată în luptă, care s-a dovedit esențială în ținerea în frâu a armatei Rusiei și a atras interesul militar din întreaga lume. Dronele interceptoare, ca parte a unui sistem cuprinzător de apărare aeriană, sunt acum căutate de țările din Orientul Mijlociu și din Golf, în contextul războiului din Iran, potrivit aceleiași surse.

„Ucraina își mărește aprovizionarea cu drone interceptoare pentru a dejuca atacurile aeriene rusești, iar armata sa a introdus o nouă comandă în cadrul forțelor aeriene pentru a spori capacitățile țării”, a mai declarat Fedorov.

Capacitățile ofensive ale Ucrainei s-au îmbunătățit

Ministrul Apărării a declarat, marți, că forțele țării și-au dublat raza de acțiune a capacităților de atac la mare distanță, de la invazia Rusiei din februarie 2022.

Această îmbunătățire a permis Ucrainei să atace instalațiile petroliere rusești, care oferă venituri cruciale pentru efortul de război al Moscovei. De asemenea, a vizat fabricile care aprovizionează forțele armate ale Rusiei.

 

Recomandarea video

INVESTIGAȚIE | O firmă din holdingul Nordis a proiectat vila lui Sorin Grindeanu din Dumbrăvița
G4Media
Care ar fi ultima zi a lui Bolojan în fruntea Guvernului. Gândul prezintă calendarul moțiunii de cenzură. Ce știm până acum
Gandul
'Am CANCER!' Anunț bulversant făcut de o concurentă, în timpul filmărilor show-ului Desafio de la Pro TV
Cancan
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
Prosport
Nicușor Dan: „Nu vom avea anticipate. Mă voi asigura că NU vom avea o guvernare PSD-AUR”
Libertatea
Valentina, femeia de 45 de ani, moartă după un lifting facial. A stat 10 zile în comă! Medicul care a operat-o a răbufnit: Acum să mă laud și eu un pic, am totuși o experiență
CSID
MLI-84 Jderul, trimis la pensie de Lynx KF41. România alege blindatul de ultimă generație
Promotor