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Armata israeliană a lovit suburbiile din sudul Beirutului după un atac cu drone al Hezbollah

Armata israeliană confirmă că a efectuat un atac aerian asupra suburbiilor de sud ale capitalei libaneze Beirut, zona Dahiyeh, vizând ceea ce a descris drept infrastructură aparținând organizației Hezbollah.
Armata israeliană a lovit suburbiile din sudul Beirutului după un atac cu drone al Hezbollah
sursă foto: Marwan Naamani/dpa
Petre Apostol
14 iun. 2026, 14:24, Știri externe
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Într-o declarație comună, publicată pe Telegram, premierul israelian Benjamin Netanyahu și ministrul apărării Israel Katz au afirmat că atacul a fost un răspuns la lansarea de drone de către Hezbollah către Israel. Potrivit acestora, Israelul „nu va tolera foc îndreptat împotriva teritoriului său”.

Armata israeliană a precizat că a vizat un centru de comandă al Hezbollah din Dahiyeh, despre care susține că era utilizat pentru planificarea unor operațiuni împotriva cetățenilor și forțelor israeliene desfășurate în sudul Libanului.

Atacul survine la câteva ore după ce Hezbollah ar fi lansat mai multe drone către nordul Israelului, incident în urma căruia nu au fost raportate victime.

Locuitori din sudul Beirutului au relatat explozii în zona Dahiyeh, în timp ce agenția oficială de presă din Liban a confirmat un atac în cartierul Ghobeiry.

Atacul survine într-un context de tensiuni crescute, pe fondul acuzațiilor reciproce de încălcare a armistițiului stabilit anterior în conflictul dintre Israel și Hezbollah.

Autoritățile israeliene susțin că acțiunea militară a fost una „de precizie”, însă nu au fost făcute publice informații independente privind amploarea pagubelor sau eventuale victime.

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