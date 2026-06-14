Tensiunile dintre Israel și Hezbollah se intensifică. Raid aerian israelian în sudul Libanului

Atacul din Liban de duminică dimineață, relatat de Al-Jazeera, survine în contextul continuării operațiunilor militare israeliene pe teritoriul libanez, care s-au intensificat în noaptea de sâmbătă spre duminică.

Potrivit aceleiași surse, noi ordine de evacuare forțată au fost emise în mai multe localități din sudul Libanului, după o serie de bombardamente care au afectat sate și zone rezidențiale din regiune.

Pe fondul escaladării, ministrul israelian al securității naționale, Itamar Ben-Gvir, a cerut un răspuns militar dur împotriva Hezbollah. Acesta afirmă că Israelul ar trebui să răspundă „cu un proiectil pentru fiecare dronă” lansată din Liban și să folosească forța împotriva fiecărei încălcări atribuite grupării, conform unui mesaj publicat pe platforma X.

Ben-Gvir a mers mai departe, solicitând represalii extreme împotriva Hezbollah, inclusiv „eliminarea a o mie de combatanți pentru fiecare fir de păr al unui soldat israelian rănit”.

Declarații similare au fost făcute și de ministrul imigrației și absorbției, Ofir Sofer, care a cerut atacuri asupra suburbiilor de sud ale Beirutului – considerate bastion Hezbollah – și a avertizat că zonele din nordul Israelului nu trebuie să devină ținte ale grupării libaneze.