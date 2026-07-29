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Iran se reînarmează. Teheranul ar urma să primească până la 400 de sisteme portabile antiaeriene din China

Iranul a început eforturile de reînarmare cu sprijinul Chinei, în urma războiului cu Statele Unite și Israel. Teheranul urmează să primească o primă tranșă dintr-un contract care prevede livrarea a sute de sisteme portabile de apărare antiaeriană.
Iran se reînarmează. Teheranul ar urma să primească până la 400 de sisteme portabile antiaeriene din China
Medifax Foto
Radu Mocanu
29 iul. 2026, 13:30, Știri externe
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Detaliile acordului

Iranul a încheiat un contract pentru achiziționarea a până la 400 de sisteme portabile de apărare antiaeriană (MANPADS), inclusiv rachete chinezești de tip QW-12 și FN-16, potrivit Reuters

Valoarea acordului este estimată între 60 și 70 de milioane de dolari și reprezintă una dintre cele mai importante achiziții iraniene în domeniul apărării aeriene cu rază scurtă de acțiune din ultimii ani. 

Acordul a fost semnat prin intermediul companiei Zhongqing Baoshang International Investment, cu sediul în Hong Kong, care ar fi acționat ca intermediar între partea iraniană și furnizorul chinez. 

Ministerul de Externe al Iranului nu a comentat informațiile. La rândul său, Ministerul chinez de Externe a respins informațiile, subliniind rolul Beijingului în eforturile de mediere. 

Nevoia de reînarmare a Teheranului și modul de livrare

Achiziția vine în contextul în care Iranul încearcă să-și refacă sistemele de apărare după luni de confruntări în care Statele Unite și Israel au lovit instalații asociate programelor iraniene de rachete, drone și apărare antiaeriană.  

Sursele afirmă că livrările ar urma să înceapă pe cale aeriană din orașul Urumqi, situat în vestul Chinei, urmând ca transporturile să tranziteze Pakistanul înainte de a ajunge în Iran. Totuși, nu este clar dacă ultima parte a traseului va fi parcursă pe cale aeriană sau terestră.  

Autoritățile iraniene au analizat și posibilitatea utilizării unor rute terestre pentru transportul echipamentelor militare și al componentelor cu dublă utilizare, în încercarea de a reduce riscul unor eventuale perturbări ale livrărilor. 

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