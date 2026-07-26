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Băsescu: „Suntem aproape de o situație de război”

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat, în contextul celor trei drone doborâte pe teritoriul României, că „suntem aproape de o situație de război”.
Băsescu: „Suntem aproape de o situație de război”
Ioana Târziu
26 iul. 2026, 21:10, Politic
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Invitat duminică la Digi24, fostul președinte Traian Băsescu a declarat, în contextul dronelor doborâte, că „suntem într-o situație aproape de o situație de război”.

„Atâta timp cât în spațiul tău  aerian îți intră zilnic aeronave sau cum să le spunem la dronele astea, care pot fi purtătoare de explozibil, nu poți să spui că ești într-o situație de pace”, a declarat Băsescu.

„Ești într-o situație de risc, de intervenție militară”, a adăugat el.

„Mâine a fost convocat la Ministerul de Externe Ambasadorul Federației Ruse la București. Probabil că o să urmeze un nou protest din partea României”, susține fostul președinte.

Întrebat ce poate face România în acest context, Traian Băsescu a transmis că „diplomatic, chemarea ambasadorului este maxim, deci se face ce trebuie. Militar, să le dărâm dacă poți. Dacă lucrurile evoluează și ne depășesc, în orice caz, în primă fază, trebuie convocat NATO pe articolul 4”.

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