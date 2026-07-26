Garda de Coastă caută fragmentele dronei doborâte lângă Sulina

Echipe ale Gărzii de Coastă, cu două ambarcațiuni, caută fragmentele dronei și ale rachetei interceptoare în zona din Marea Neagră unde acestea au căzut, după ce un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române a doborât duminică o dronă care pătrunsese în spațiul aerian național.

Potrivit MApN, drona a fost detectată de sistemul de supraveghere radar la ora 09:29, la aproximativ 25 de kilometri sud-est de Sulina, în contextul atacurilor lansate de Federația Rusă asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în apropierea frontierei cu România.

Două aeronave F-16 au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea pentru monitorizarea situației, iar populația din județul Tulcea a fost avertizată printr-un mesaj RO-Alert.

Drona a intrat în spațiul aerian românesc la ora 10:08, iar la ora 10:13 a fost doborâtă de unul dintre avioanele F-16 deasupra Mării Negre, în apele teritoriale ale României, la aproximativ 12 kilometri nord-est de Sulina.

Tot duminică au continuat și căutările pentru resturile dronei și ale rachetei interceptoare rezultate în urma misiunii de sâmbătă. Până în prezent, echipele de la sol și cele care cercetează zona din aer nu au identificat fragmente. Operațiunile vor fi reluate luni.

În ceea ce privește drona doborâtă vineri, anchetatorii au stabilit că aceasta era de tip Shahed. Cazurile privind dronele doborâte sâmbătă și duminică sunt investigate de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța.