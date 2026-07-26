A treia dronă neutralizată duminică. MApN: Aeronava fără pilot a fost doborâtă la nord-est de Sulina

Aeronava fără pilot a fost neutralizată în condiții de siguranță deasupra apelor teritoriale românești ale Mării Negre, la nord-est de Sulina.

Drona a fost doborâtă la ora 10:13

Potrivit MApN, incidentul s-a produs duminică, 26 iulie, la ora 10:13.

Misiunea de interceptare a fost executată de un avion de luptă F-16 Fighting Falcon din dotarea Forțelor Aeriene Române, după ce drona a pătruns fără autorizație în spațiul aerian național.

„O aeronavă F-16 din Forțele Aeriene Române a doborât o dronă care intrase neautorizat în spațiul aerian”, a transmis Ministerul Apărării.

Drona a fost neutralizată deasupra apelor teritoriale

Conform informațiilor comunicate de minister, aeronava fără pilot a fost doborâtă în condiții de siguranță la aproximativ 12 kilometri nord-est de municipiul Sulina, în spațiul aerian național, deasupra apelor teritoriale ale României din Marea Neagră.

Autoritățile nu au precizat, deocamdată, tipul dronei și nici proveniența acesteia.

Al treilea incident de acest fel în trei zile

MApN a anunțase anterior că aceasta este a treia dronă care a fost neutralizată după ce a pătruns în spațiul aerian al României, în contextul incidentelor produse duminică în apropierea frontierei estice.

Neutralizarea dronei face parte din măsurile de apărare aeriană și de protejare a integrității spațiului aerian național, desfășurate de Forțele Aeriene Române împreună cu structurile aliate aflate sub comandă NATO.

Misiunile de monitorizare continuă

Ministerul Apărării Naționale a transmis că forțele armate continuă monitorizarea permanentă a situației aeriene din zona Mării Negre și din proximitatea graniței cu Ucraina, în contextul riscurilor generate de conflictul aflat în desfășurare.

Până la acest moment, autoritățile nu au anunțat dacă vor fi desfășurate operațiuni pentru recuperarea resturilor dronei sau dacă incidentul va determina adoptarea unor măsuri suplimentare.