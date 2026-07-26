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Miruță, după doborârea celei de-a treia drone în trei zile: Aceste provocări trebuie să înceteze

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a afirmat duminică faptul că „aceste provocări trebuie să înceteze”, după ce o nouă dronă intrată ilegal în spațiul aerian românesc a fost doborâtă de militarii români.
Miruță, după doborârea celei de-a treia drone în trei zile: Aceste provocări trebuie să înceteze
Foto: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
26 iul. 2026, 11:09, Social
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„O altă dronă intrată ilegal în spațiul aerian românesc a fost doborâtă astăzi de militarii români. Este a treia dronă neutralizată în trei zile consecutive”, a scris ministrul pe Facebook.

Potrivit acestuia, la ora 10:13, o aeronavă F-16 Fighting Falcon a Forțelor Aeriene Române a doborât o dronă care pătrunsese neautorizat în spațiul aerian al României.

„Drona a fost detectată de radarele MApN în afara spațiului aerian românesc. A intrat în apele teritoriale ale României la ora 10:08, iar cinci minute mai târziu a fost neutralizată în condiții de siguranță, deasupra Mării Negre, în apele teritoriale ale României”, a precizat Miruță.

Ministrul a subliniat că „patru din cele cinci drone doborâte până în prezent pe teritoriul țărilor UE din NATO au fost neutralizate de piloți militari români” și i-a felicitat pe piloți și pe echipele de suport de la sol.

„Fiecare astfel de incident confirmă că războiul de agresiune Rusiei împotriva Ucraina continuă să genereze riscuri dincolo de granițele Ucrainei. România va continua să își apere ferm suveranitatea și spațiul aerian, dar aceste provocări trebuie să înceteze!”, a transmis Radu Miruță.

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