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Incendiu uriaș după un atac cu dronă în nord-estul Ucrainei. Pompierii au fost atacați din nou în timpul intervenției

Un atac cu dronă atribuit Rusiei a provocat un incendiu de proporții la un centru comercial de materiale pentru construcții din orașul ucrainean Sumî, aflat aproape de granița cu Rusia, anunță Euronews.
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Victor Dan Stephanovici
21 iul. 2026, 11:16, Știri externe
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Imaginile difuzate de serviciile de urgență și de presa ucraineană arată un incendiu violent care a cuprins magazinul de tip DIY „Epicentr”, unul dintre cele mai mari lanțuri de profil din Ucraina. Coloane dense de fum s-au ridicat deasupra orașului, iar pompierii au intervenit timp de mai multe ore pentru a limita extinderea focului, mai scrie Euronews.

Atacul a continuat în timpul operațiunilor de salvare

Potrivit Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei (DSNS), atacul inițial a fost urmat de alte lovituri asupra aceleiași zone, în timp ce echipele de intervenție se aflau deja la fața locului. Autoritățile ucrainene afirmă că unul dintre vehiculele pompierilor a fost distrus, iar un altul a fost avariat în urma acestor atacuri succesive, tactică denunțată în repetate rânduri de Kiev ca fiind o încercare de a împiedica operațiunile de salvare.

Sumî,, Ucraina: un incendiu violent a cuprins magazinul de tip DIY „Epicentr”, în urma atacurilor cu dronă. Susra foto: X

Șase persoane au fost rănite, inclusiv patru copii

Atacul nu s-a limitat la centrul comercial. În aceeași serie de lovituri, o dronă a lovit și un bloc cu nouă etaje din Sumî, unde a izbucnit un incendiu la parter. Salvatorii au evacuat locatarii clădirii, iar autoritățile regionale au anunțat că șase persoane au fost rănite, printre care patru copii. Doi dintre minori au fost transportați la spital, însă, potrivit informațiilor disponibile, rănile lor nu le pun viața în pericol.

Sumî, tot mai des vizat de atacuri

Orașul Sumî, situat în apropierea frontierei cu Rusia, se află de luni bune sub presiunea atacurilor cu drone, rachete și bombe ghidate. Lovitura asupra centrului comercial vine la doar o zi după alte atacuri asupra orașului, în urma cărora au fost avariate clădiri de locuințe și au fost răniți mai mulți civili, inclusiv copii.

Atacurile continuă pe fondul intensificării războiului

Incendiul de la Sumî are loc într-un moment în care confruntările dintre Rusia și Ucraina s-au intensificat atât pe front, cât și în spatele liniilor de luptă. În ultimele zile, Rusia a continuat atacurile asupra mai multor orașe ucrainene, în timp ce Ucraina și-a extins operațiunile cu drone asupra unor obiective aflate în interiorul teritoriului rus. Escaladarea conflictului a redus perspectivele unor negocieri rapide și menține un nivel ridicat de tensiune în regiune.

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