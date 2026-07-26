„Încep să se vadă consecințe indirecte ale acestui război”. Miruță: La câteva sute de metri distanță de granițele României, miroase a praf de pușcă și se moare

Într-o intervenție la Digi24, Ministrul Apărării a vorbit despre dronele doborâte pe teritoriul României în 48 de ore.

Sunt așteptate rezultatele analizei din fragmentele dronei

Referitor la drona doborâtă duminică, ministrul a declarat că „informațiile pe care le așteptăm sunt rezultatul analizei din fragmentele care sunt preluate de la fața locului, pentru a identifica științific provenința acestei drone”.

„Azi dimineață, piloții militari au reușit să încadreze pe radarul avionului de vânătoare (n.r. – drona), să tragă în ea și să o doboară într-o zonă sigură în 5 minute de când a intrat în spațiu aerian al României. Avionul de vânătoare are o viteză minimă de vreo două ori și jumătate mai mare decât viteza drone. E un context de o măestrie a acestor piloți”, a transmis el.

De asemenea, a precizat că „am mers la NATO, am solicitat sprijin punctual cu niște capabilități pe care le-am justificat de ce este nevoie, s-a validat justificarea pe care noi am făcut-o”. „Am reușit la Ministerul Apărării contractarea în trei luni și jumătate a acestor capabilități pe care noi le-am cerut, practic ne-am făcut temele în România, după care am mers înapoi la NATO unde, cu vocea apăsată, România a demonstrat că și-a făcut temele și a solicitat sprijin temporal”, a mai spus el.

„Domnul Președinte a anunțat că drona de vineri este o dronă de proveniență rusească. Pentru drona de ieri și de astăzi este în curs aceeași analiză. Este o situație care durează un pic pentru că contextul este diferit” a explicat Ministrul Apărării.

„În momentul în care racheta de pe avionul de vânătoare lovește drona, practic o pulverizează iar rămâșitele sunt componente foarte mici și care sunt mai complicate a fi analizate”, a explicat Miruță.

Întrebat dacă au fost găsite resturi din dronă, Radu Miruță a răspuns „da, cu siguranță da. S-a găsit și rezultatul pentru prima dronă în conformitate cu anunțul făcut de administrația prezidențială”.

„La granițele României cu Ucraina există un război real. La câteva sute de metri pe malul celorlalt al Dunării, miroase a praf de pușcă și se moare”, a declarat Radu Miruță.

România vede „consecințe indirecte ale acestui război”

„România începe să vădă consecințe indirecte ale acestui război, din ce în ce mai dese. Armata Română răspunde cu fermitate, răspunde letal. Vedeți că prima zi a durat mai mult, a doua zi mai puțin”, a specificat el.