De ce a tăcut AUR după pătrunderea dronelor. Explicația oferită de Ramona Bruynseels

Ramona-Ioana Bruynseels, deputată AUR de Cluj și secretar al Comisiei pentru apărare din Camera Deputaților, afirmă că partidul său ar fi fost criticat indiferent dacă ar fi comentat sau nu incidentele provocate de drone.

„Suntem acuzați că tăcem în ceea ce privește dronele care au violat spațiul nostru aerian. Dacă am fi spus ceva, am fi fost acuzați că ne folosim de o chestiune de siguranță națională ca să exploatăm politic spaima și disperarea oamenilor”, a transmis Bruynseels într-o postare publicată pe Facebook.

Parlamentara susține că o eventuală reacție rapidă a AUR ar fi fost prezentată drept o încercare a „extremiștilor” de a crea tensiune, în timp ce lipsa unei reacții a alimentat acuzațiile că partidul ar fi primit ordin să tacă.

Bruynseels acuză guvernele că nu au investit suficient în apărare

Deputata AUR și-a îndreptat criticile spre partidele care au guvernat România, pe care le acuză că au preferat măsurile electorale în locul investițiilor în securitate și apărare.

„Rușine să vă fie, vouă, celor care ați condus România și o faceți în continuare, pentru că știați clar unde se poate ajunge și ați stat cu brațele încrucișate, gândindu-vă că «nouă nu ni se poate întâmpla»”, a scris Ramona Bruynseels.

Aceasta afirmă că România dispune de personal bine pregătit în Armată, serviciile de informații și Ministerul Afacerilor Interne, dar că militarii și angajații instituțiilor de securitate nu ar beneficia de toate echipamentele necesare.

„Este de neacceptat să aveți o resursă umană de înaltă calitate în Armată, în servicii și în MAI, iar voi să vă bateți joc de acești oameni, contând pe disciplina și bunul lor simț”, a susținut deputata.

Bruynseels acuză autoritățile că nu au reacționat suficient de repede la schimbarea naturii amenințărilor militare, în condițiile în care dronele sunt folosite pe scară largă în războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

„Dronele nu au apărut ieri, ci sunt o realitate a ultimilor ani”, a subliniat reprezentanta AUR, care reproșează guvernelor că au avut la dispoziție trei ani pentru achiziționarea echipamentelor de apărare.

„Nu AUR a guvernat”

În finalul mesajului, Ramona Bruynseels respinge încercările de a transfera responsabilitatea politică asupra opoziției și susține că AUR nu a fost consultat în luarea deciziilor privind apărarea națională.

„Vă dau o veste proastă: chiar și atunci când noi tăcem, timpul și realitatea de pe teren nu vă mai iartă. Adevărul este simplu: nu AUR a guvernat! Sunteți vinovați!”, a încheiat deputata.

Trei drone doborâte în trei zile

Reacția vine după ce Forțele Aeriene Române au doborât trei drone care au intrat neautorizat în spațiul aerian național în perioada 24–26 iulie.

Duminică, 26 iulie, la ora 10:13, un avion F-16 românesc a doborât o dronă la aproximativ 12 kilometri nord-est de Sulina, deasupra apelor teritoriale ale României. MApN a precizat că operațiunea s-a desfășurat în condiții de siguranță.

Un incident similar a avut loc sâmbătă, când o dronă a fost doborâtă într-o zonă nelocuită din apropierea frontierei, în județul Tulcea. Vineri, o altă dronă, detectată inițial în apropiere de Sulina, a traversat teritoriul României și a fost distrusă în apropierea localității Padina, județul Buzău.

Autoritățile au stabilit că aparatul doborât vineri era de tip Shahed, model utilizat de Federația Rusă în atacurile asupra Ucrainei. Potrivit datelor comunicate de Ministerul Apărării, dronele rusești au pătruns neautorizat în spațiul aerian al României de 33 de ori de la începutul războiului.