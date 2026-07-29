ONU confirmă: Avioane Boeing au transportat arme și mercenari către paramilitarii din Sudan

Potrivit raportului experților ONU, consultat de Reuters, aeronavele au efectuat zboruri prin Ciad și au folosit zona militară a aeroportului din N’Djamena, capitala statului. Acestea au livrat arme, echipamente și personal către Forțele de Sprijin Rapid (RSF), gruparea paramilitară care luptă împotriva armatei sudaneze în războiul civil din Sudan.

Raportul, care urmează să fie prezentat oficial Consiliului de Securitate al ONU în luna septembrie, confirmă concluziile investigației sursei citate privind rețeaua aeriană clandestină care ar fi aprovizionat gruparea paramilitară.

Mercenari și drone

Experții ONU susțin că aeronavele au transportat arme, drone și mercenari recrutați pentru a sprijini RSF în conflictul din Sudan. Printre aceștia s-ar fi aflat și foști militari columbieni, recrutați prin intermediul unei companii de securitate din Emiratele Arabe Unite.

Raportul arată că unii dintre acești combatanți au participat inclusiv la asediul orașului al-Fashir, din regiunea sudaneză Darfur, unul dintre principalele focare ale războiului.

Avioanele, asociate unui fost contractor al guvernului american

Aeronavele sunt asociate unei rețele de companii controlate de Steven Shaulis, fost membru al Forțelor Speciale ale armatei Statelor Unite și contractor militar. Fostul militar activează de peste două decenii în domeniul logisticii și infrastructurii.

El conduce compania CADG (Central Asia Development Group), cu sediul în Singapore, care a derulat contracte pentru guvernul american și agenții ale ONU în Afganistan, Irak, Kenya și alte state.

Companiile controlate de Shaulis au obținut, din 2002 până în prezent, contracte finanțate de guvernul SUA în valoare de cel puțin 419 milioane de dolari. Printre proiecte s-au numărat construirea de infrastructură pentru trupele americane din Afganistan, lucrări pentru Departamentul Apărării al SUA și proiecte finanțate de agenții ONU.

Potrivit sursei citate, mai multe aeronave operate de companii asociate lui Shaulis au efectuat zboruri către noduri logistice folosite de Forțele de Sprijin Rapid (RSF) în Sudan.

Până în prezent, nu există dovezi că Shaulis sau companiile sale au fost sancționate ori acuzate oficial de încălcarea legislației.

Războiul din Sudan continuă

Conflictul dintre armata sudaneză și Forțele de Sprijin Rapid (RSF) a izbucnit în aprilie 2023, după ce liderii celor două forțe, aliați până atunci, au intrat în conflict pentru controlul țării și al procesului de tranziție către un guvern civil.

Războiul a provocat una dintre cele mai grave crize umanitare din lume. Zeci de mii de persoane au fost ucise, milioane au fost strămutate, iar sute de mii s-au refugiat în statele vecine.

Organizația Națiunilor Unite și alte organisme internaționale au acuzat RSF de comiterea unor crime grave împotriva populației civile în regiunea Darfur, inclusiv ucideri, violuri, răpiri și epurări etnice. Gruparea respinge acuzațiile.