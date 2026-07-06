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Peste 300 de copii au fost uciși sau răniți în războiul din Sudan în ultimele șase luni, potrivit UNICEF

Potrivit unei informări publicate, luni, ce UNICEF, peste 300 de copii au fost uciși sau răniți în ultimele șase luni în cadrul războiului din Sudan, în mare parte în urma atacurilor cu drone.
Peste 300 de copii au fost uciși sau răniți în războiul din Sudan în ultimele șase luni, potrivit UNICEF
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto
Daiana Rob
06 iul. 2026, 13:40, Știri externe
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Luni, la Geneva, Consiliul pentru Drepturile Omului al ONU a aprobat o rezoluție, propusă de cinci țări europene, prin care se condamnă escaladarea violențelor comise de RSF și aliații săi în și în jurul orașului el-Obeid din Sudan.

Măsura, care a fost aprobată fără vot, încurajează, de asemenea, acordarea unui sprijin mai mare țărilor care găzduiesc refugiați din Sudan și condamnă, printre altele, „toate formele de ingerință externă” în război.

Sudanul se află în război disputat între armata sudaneză și forțele paramilitare „Forțele de Sprijin Rapid” (RSF) încă din aprilie 2023, potrivit Associated Press. 

Războiul se concentrează în prezent în statele Kordofan, Darfur și Nilul Albastru, iar, potrivit UNICEF, atacurile cu drone sunt responsabile pentru 60% dintre victime.

Conflictul a provocat moartea a cel puțin 59.000 de civili, a determinat cauzat strămutarea a 13 milioane de oameni. Multe regiuni din Sudan au fost împinse spre foamete. În prezent, peste 30 de milioane de persoane din regiune au nevoie de asistență umanitară.

ONU, SUA, Marea Britanie și alte țări și-au exprimat îngrijorarea cu privire la potențialele atrocități, pe măsură ce RSF și armata se luptă pentru controlul orașului strategic el-Obeid, din Kordofanul de Nord.

Atacurile cu drone și bombardamentele au vizat infrastructura civilă, inclusiv școli, piețe, stații de alimentare cu combustibil și de apă, punând în pericol peste 500.000 de oameni. Civilii se confruntă cu condiții asemănătoare unui asediu de peste un an.

„Copiii sunt prinși într-un ciclu neîncetat de violență, strămutare și privațiuni”, a declarat Sheldon Yett, reprezentantul UNICEF pentru Sudan.

ONU a făcut apel la părțile implicate „să protejeze civilii și infrastructura civilă, să permită și să faciliteze accesul umanitar în condiții de siguranță, rapid și fără obstacole, precum și să ia toate măsurile posibile pentru a proteja copiii de orice pericol”.

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