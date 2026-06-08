Cel mai puternic El Niño din istorie se apropie. Experții avertizează: efectele ar putea fi devastatoare

Predicțiile Centrului European pentru Prognoze Meteorologice pe Termen Mediu avertizează că fenomenul El Niño din acest an va deveni probabil cel mai puternic înregistrat vreodată, potrivit LiveScience.

Temperaturile la suprafața mării, într-o regiune cheie a Oceanului Pacific ecuatorial central, vor crește cu 3 grade Celsius peste medie până în decembrie anul acesta. Unele scenarii arată că ar putea depăși chiar 4 grade Celsius.

Dacă prognoza se confirmă, fenomenul El Niño din acest an va fi semnificativ mai puternic decât cele din anii anteriori, din 2015-2016 și 1997-1998.

Ce este El Niño

Fenomenele El Niño au loc la fiecare doi până la șapte ani. Reprezintă o parte a ciclului climatic natural El Niño-Oscilația Sudică (ENSO) din Oceanul Pacific. Ciclul ENSO oscilează între faza mai caldă El Niño și faza mai rece La Niña, cu perioade neutre între ele. Perioadele El Niño aduc temperaturi ridicate la suprafața mării în Pacificul central și de est. Acestea slăbesc sau inversează vânturile alizee și perturbă puternic temperaturile globale și modelele de precipitații.

Deși fenomenul se formează în Pacific, efectele sale nu rămân limitate la această regiune. Schimbările produse în circulația aerului și a oceanelor pot afecta precipitațiile, temperaturile și intensitatea fenomenelor extreme în numeroase zone ale lumii, potrivit sursei.

alimentează dezvoltarea fenomenului El Niño Apele calde ale oceanului

El Niño crește de obicei temperaturile globale și determină fenomene meteorologice și precipitații mai extreme;

Temperaturi peste medie prognozate aproape peste tot în perioada iunie-august.

„Aproape fiecare scenariu ajunge acum peste +3˚C. Unele scenarii depășesc chiar +4˚C”, a declarat Ben Noll, meteorolog și corespondent meteorologic global la Washington Post.

„Cel mai puternic El Niño înregistrat vreodată”

„Această perspectivă prezintă acum cel mai puternic El Niño înregistrat vreodată”, a mai transmis Noll, potrivit aceleiași surse.

Ultimul fenomen El Niño a avut loc din iunie 2023 până în aprilie 2024. A adus valuri de căldură care a făcut din 2024 cel mai fierbinte an înregistrat vreodată. De asemenea, 2024 a fost și primul care a depășit limita de încălzire de 1,5 °C, o barieră esențială stabilită de Acordul de la Paris, după care efectele schimbărilor climatice devin din ce în ce mai dezastruoase.

Impactul perioadelor anterioare de El Niño asupra agriculturii globale a fost profund. Studiile au stabilit o legătură între aceste evenimente și foametea din Europa. El Niño a provocat factorii declanșatori ai războaielor civile în regiunile tropicale, secetele, inundațiile și incendiile forestiere din întreaga lume.

Avertizările Organizației Meteorologice Mondiale

Organizația Meteorologică Mondială (OMM) a avertizat, marți, că modelul climatic are o probabilitate de 80% să se formeze înainte de septembrie. De asemenea, există o probabilitate de 90% ca acesta să se formeze înainte de noiembrie. Organizația a declarat că lumea ar trebui să se pregătească pentru un eveniment potențial puternic, mai arată sursa.

„Știința este clară: El Niño va sosi la ușa noastră în lunile următoare cu o certitudine de 90%. Lumea trebuie să-l trateze ca pe un avertisment climatic urgent”, a declarat secretarul general al ONU, António Guterres.

„Fenomenul El Niño va pune paie pe focul unei lumi care se încălzește. Impactul va lovi și mai puternic. Va ajunge și mai departe și va traversa granițele cu o viteză devastatoare”, a adăugat el.

„Singurul răspuns eficient este o acțiune climatică pe măsura crizei. Acestea includ încetarea dependenței de combustibilii fosili, accelerarea trecerii la surse regenerabile, protejarea celor mai vulnerabili și implementarea unor sisteme de avertizare timpurie pentru toți”, a mai transmis Guterres, conform aceleiași surse.