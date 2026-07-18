Super El Niño dă peste cap vremea în Europa. Primele prognoze indică o toamnă ieșită din tipare

Un Super El Niño se conturează ca principal factor climatic pentru toamna și iarna 2026-2027 în Europa. Cele mai noi modele arată un tipar tipic de iarnă, vizibil încă din toamnă.

Fenomenul ENSO se află într-o fază caldă foarte puternică în Pacificul ecuatorial. Anomaliile de temperatură ating deja 3-4 grade peste normal în zonele estice ale oceanului, notează severe-weather.eu.

Pentru a fi clasificat drept Super El Niño, pragul necesar este de peste 2 grade susținute pe un sezon întreg. Modelele actuale indică un vârf de peste 3 grade, spre finalul toamnei sau începutul iernii. Aceasta ar putea deveni una dintre cele mai puternice ediții ale fenomenului înregistrate vreodată.

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Potrivit modelelor meteorologice, în această toamnă Europa ar putea avea parte de o vreme mai caldă decât în mod normal și de ploi mai abundente. Explicația este că masele de aer umed venite dinspre Oceanul Atlantic ar urma să ajungă mai frecvent pe continent.

Spre ianuarie, modelele meteorologice arată că nord-vestul Europei ar putea fi influențat de o zonă de presiune scăzută.

Acest lucru ar favoriza furtuni mai dese, vânt puternic și precipitații peste normal în multe zone.

În același timp, aerul rece ar urma să rămână concentrat în nordul continentului, în timp ce în nord-vest temperaturile s-ar menține, în general, aproape de normal.

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Vârtejul polar este o zonă ciclonică vastă, situată deasupra emisferei nordice. Un El Niño puternic crește șansele unei perturbări a vârtejului polar la mijlocul iernii.

O astfel de perturbare este mai probabilă în decembrie și ianuarie. Dacă vârtejul polar slăbește, aerul rece din regiunile polare ajunge mai ușor spre latitudinile medii.

Acest scenariu ar putea aduce episoade de vreme mai rece în anumite zone din Europa. Semnalul general rămâne însă unul mai blând pentru continent.