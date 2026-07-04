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Super El Niño intră într-o fază periculoasă. Ce efecte sunt așteptate în următoarele luni

„Super El Niño” declanșat în Pacific se intensifică rapid, avertizează Organizația Meteorologică Mondială.
Super El Niño intră într-o fază periculoasă. Ce efecte sunt așteptate în următoarele luni
Andreea Tobias
04 iul. 2026, 13:50, Știrile zilei
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Un „Super El Niño” a fost declanșat oficial în Oceanul Pacific, avertizează oamenii de știință. Fenomenul își intensifică rapid puterea, potrivit Organizației Meteorologice Mondiale. Temperaturile apei cresc constant în zonele centrale și estice ale Pacificului, scrie Daily Star.

Experții avertizează că temperatura apei va depăși cu mult 2 grade peste medie. Această încălzire s-ar putea suprapune cu efectele actuale ale schimbărilor climatice.

Rezultatul ar putea fi anomalii meteorologice grave, la nivel global.

„Va crește probabilitatea secetei și a ploilor abundente”, a declarat Celeste Saulo, secretarul general OMM. Ea a avertizat și asupra riscului crescut de valuri de căldură.

Super El Niño amenință cu temperaturi record. Avertismentul Organizației Meteorologice Mondiale

El Niño este un ciclu meteorologic care se repetă la fiecare doi până la șapte ani.

În mod normal, vânturile alizee împing apa caldă spre Australia. În timpul El Niño, vânturile se opresc sau își schimbă direcția. Căldura rămâne astfel concentrată în Pacificul tropical, perturbând sistemele meteorologice globale.

OMM anunță o probabilitate mare de temperaturi peste medie, aproape pretutindeni pe glob.

Europa se confruntă deja cu valuri de căldură care doboară recorduri istorice. În Franța, vara actuală a fost asociată cu 1.300 de decese. Marea Britanie a înregistrat cea mai caldă lună iunie din istorie. Temperatura medie a depășit recordul anterior, stabilit în 2025. La Santon Downham, Suffolk, s-a atins un record de 37,3 grade.

Lunile următoare ar putea aduce și mai multă căldură

Valurile de căldură actuale nu au fost cauzate direct de El Niño.

Fenomenul își va atinge însă apogeul între noiembrie și februarie.

„Două valuri de căldură mortale au arătat cât de periculoasă este încălzirea globală”, a spus expertul Gareth Redmond-King. El a avertizat că El Niño va aduce temperaturi și mai ridicate. Un El Niño puternic ar putea reduce și precipitațiile din Europa de Nord.

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