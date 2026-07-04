Prima pagină » Știrile zilei » Căldura extremă a dus la anularea mai multor evenimente de Ziua Independenței SUA, inclusiv în Washington

Căldura extremă a dus la anularea mai multor evenimente de Ziua Independenței SUA, inclusiv în Washington

Mai multe evenimente organizate de Ziua Independenței în SUA au fost anulate din cauza căldurii extreme. Evenimente au fost anulate inclusiv în Washington D.C.
Căldura extremă a dus la anularea mai multor evenimente de Ziua Independenței SUA, inclusiv în Washington
Ioana Târziu
04 iul. 2026, 08:24, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Căldura extremă a perturbat sărbătorile de 4 iulie în anumite părți ale Statelor Unite, potrivit BBC.

Temperaturile ridicate au dus inclusiv la anularea unei parade din Washington, DC.

Persoane tratate pentru boli cauzate de căldură

Marele Târg American de Stat din capitala SUA a fost, de asemenea, închis temporar. Mai multe persoane au fost tratate pentru boli legate de căldură. Evenimentul marca cea de-a 250-a aniversare a țării, potrivit sursei citate.

Peste 165 de milioane de oameni au suferit, vineri, de temperaturi record. Acestea au fost înregistrate de-a lungul Coastei de Est și Midwestului SUA, potrivit Serviciului Național de Meteorologie al SUA.

Sărbătoarea de 4 iulie este caracterizată în mod tradițional de numeroase activități în aer liber. Acestea includ grătare în curți și pe acoperișuri, parade comunitare și focuri de artificii noaptea.

Însă, mai multe evenimente care comemorau sărbătoarea americană și cea de-a 250-a aniversare a țării au fost anulate din cauza căldurii toride. Evenimentele au fost anulate din New Jersey, Pennsylvania și Maryland până în Colorado, în vest, potrivit sursei.

A fost anulat și cel mai mare eveniment din SUA

Printre evenimentele anulate vineri s-a numărat și parada semi-cincicentenarului Salutului Independenței din Philadelphia. Aceasta urma să fie unul dintre cele mai mari evenimente din SUA.

„Oricât de mult îi doare pe toți cei din organizația noastră această decizie, pur și simplu nu putem găzdui un eveniment de această amploare și amploare în aceste condiții de căldură periculoase”, a declarat Michael DelBene, directorul general al organizatorului paradei.

La Washington, o dimineață dedicată Zilei Independenței a fost anulată „după o analiză amplă și atentă a siguranței participanților, spectatorilor și personalului nostru, considerând-o prioritate absolută”, au declarat organizatorii.

Căldura intensă a dus și la închiderea târgului de pe National Mall pentru câteva ore vineri, cu o zi înainte de sărbătoare. Târgul de stat s-a redeschis la ora 17:00, ora locală (22:00 BST), după ce condițiile s-au îmbunătățit, a declarat organizatorul, Freedom 250.

„Va fi un weekend foarte aglomerat”

Departamentul de Pompieri și Servicii Medicale din Washington D.C. a tratat mai multe persoane pentru „boli legate de căldură” la târg, vineri, a declarat un purtător de cuvânt al departamentului. El a spus că acestea au fost cauzate de „temperaturile record” de la eveniment.

„Va fi un weekend foarte aglomerat”, a declarat acesta.

Un alt eveniment din Washington DC a fost afectat de faptul că Poliția Capitoliului SUA a întârziat accesul publicului pentru un concert în aer liber de vineri seară, mai arată sursa.

Temperaturile ridicate din weekendul de Ziua Independenței urmează unei perioade fără precedent de căldură la începutul verii în Europa. Au fost înregistrate temperaturi record pe întreg continentul.

Recomandarea video

BREAKING | Tribunalul București anunță că pregătește completuri specializate în ONG-uri, după cele specializate în partide politice
G4Media
Aici s-a născut Gigi Becali » Satul care nu mai există și drama ascunsă din spatele patronului FCSB: aruncați din vagoanele de vite în mijlocul Bărăganului
GSP.ro
Inundația de la Piața Victoriei 2 amintește de un incident grav, de care mulți călători nu știu. Cum a fost inundată Piața Unirii într-o primăvară, iar apa depășea peronul cu 1,5 metri. „Ceaușescu era negru de supărare”
Gandul
Cel mai ieftin oraș din România. O garsonieră costă 7.500€ acum, în luna iulie 2026
Cancan
Mayra, fiica lui Ilie Dumitrescu, poze fără inhibiții la 20 de ani! Apariția cu care a întors toate privirile
Prosport
Fosta vilă de protocol a familiei Ceaușescu din Delta Dunării, construită de primul șef de informații în perioada interbelică, rămâne nefolosită. Proprietar: „Va intra într-un program de reparații capitale”
Libertatea
Zodia care se îngrașă în iulie 2026. Experții în astrologie avertizează: „În această lună, te-ai putea confrunta cu unele probleme de sănătate”
CSID
Oltcit, relansat la Craiova sub umbrela Ford? Cum ar putea arăta și ce dotări ar avea, în 2026, noua mașină românească
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da