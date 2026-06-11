OMS: Europa trebuie să ia măsuri după cele 200.000 de decese din ultimii ani cauzate de căldură

Căldura ucide mii de europeni în fiecare an, iar Organizația Mondială a Sănătății transmite că decesele ar putea fi prevenite prin implementarea politicilor adecvate, potrivit Euronews.

Numai în Europa, căldura a cauzat peste 200.000 de decese în ultimii patru ani. Aproape toate acestea puteau fi prevenite, a declarat Hans Kluge, directorul pentru Europa al OMS.

„Impactul schimbărilor climatice reprezintă un pericol clar și prezent. Manifestarea lor cea mai imediată și letală este căldura extremă”, a adăugat Kluge, potrivit aceleiași surse.

Valurile de căldură, „o criză recurentă”

„Valurile de căldură nu mai sunt anomalii meteorologice neobișnuite. Acum sunt o criză recurentă care provoacă suferință, face victime și distruge sistemele și infrastructura noastră de sănătate”, a adăugat el.

Europa se numără printre regiunile lumii cele mai grav afectate de încălzirea globală. Continentul se confruntă deja cu valuri de căldură frecvente, a avertizat OMS.

Italia înregistrează cele mai multe decese cauzate de căldură

Cele mai multe decese premature cauzate de căldura extremă au avut loc în Italia. Alte decese au avut loc în Spania, Germania și Grecia. Ultima dintre acestea a înregistrat cel mai mare număr de decese legate de căldură la un milion de locuitori, mai specifică sursa.

Creșterea temperaturilor globale, urbanizarea rapidă și îmbătrânirea demografică duc către o creștere atât a expunerii la căldură, cât și a vulnerabilității la efectele acesteia.

În fiecare an, căldura extremă duce la o creștere a bolilor legate de căldură și a deceselor premature la nivel global.

O problemă socială

„Protecția împotriva căldurii este, de asemenea, o problemă socială. Cei care nu au grădină sau piscină și locuiesc în apartamente supraîncălzite, în cartiere urbane betonate, cu greu se pot proteja împotriva căldurii”, a declarat Carsten Schneider, ministrul federal al mediului din Germania.

Kluge a fost de acord că acțiunile individuale pot face o mare diferență. Însă, a subliniat că acestea nu sunt suficiente pentru a combate o criză sistemică. Acțiunile individuale includ evitarea căldurii și menținerea locuințelor răcoroase.

OMS a publicat, joi, a doua ediție a planurilor sale de acțiune privind căldura și sănătatea. Organizația oferă guvernelor și altor părți interesate recomandări pentru îmbunătățirea răspunsurilor la căldură. De asemenea, oferă informații despre prevenirea acesteia, mai arată sursa citată.

Planurile de acțiune salvează vieți

„Planurile de acțiune privind căldura și sănătatea salvează vieți. Acestea permit orașelor și țărilor să anticipeze, să se pregătească și să răspundă la căldura extremă într-un mod coordonat”, a mai adăugat Kluge.

Primele ghiduri OMS au fost publicate în 2008. Ele au fost actualizate pentru a reflecta cele mai recente descoperiri din cercetare și practică.