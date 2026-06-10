El Niño va aduce condiții meteorologice extreme în această vară. Cum vor fi afectați cei care călătoresc

Condițiile meteorologice extreme au un impact din ce în ce mai mare asupra experiențelor și deciziilor de călătorie, de la căldura intensă care schimbă obiceiurile și destinațiile de vacanță de vară până la riscurile de incendii forestiere care stimulează interesul pentru asigurările de călătorie.

În prezent, modelele climatice prevăd sosirea unui fenomen El Niño „super” în acest an, arată Euronews. Fenomenul de încălzire din Pacificul tropical modelează tiparele meteorologice globale și poate genera secete, inundații și valuri de căldură.

Pentru călători, acest lucru înseamnă să fie și mai pregătiți să ia în calcul riscurile climatice și meteorologice în planificarea călătoriilor.

Cum schimbă vremea extremă obiceiurile de călătorie

Organizația Meteorologică Mondială a ONU avertizează acum că există o probabilitate de 80% ca El Niño să se dezvolte în această vară. Totodată, există o probabilitate de peste 90% ca acesta să persiste până în noiembrie, cu potențial de secetă, ploi abundente și valuri de căldură la nivel mondial.

Pentru călători, asta înseamnă o preocupare mai mare în legătură cu activitatea furtunilor, condiții mai umede în unele regiuni și așteptări generale privind o vreme de vară mai instabilă.

Alimentat de apele oceanice neobișnuit de calde din Pacificul tropical, se preconizează că El Niño nu va lăsa practic nicio zonă neafectată, fiind prognozate temperaturi peste medie la nivel global pentru perioada iunie-august.

Un sondaj recent realizat pe un eșantion de 600 de turiști din SUA a arătat că vremea nefavorabilă se clasează acum pe locul al doilea în topul preocupărilor la momentul rezervării, fiind devansată doar de costuri.

Peste jumătate (55%) au declarat că au amânat o călătorie din cauza incertitudinii legate de vreme.

Asigurarea de călătorie nu garantează rambursarea cheltuielilor dacă vremea extremă sau o caniculă vă afectează călătoria.

Prin urmare, sosirea fenomenului El Niño înseamnă că este mai prudent ca turiștii să fie proactivi în deciziile lor de rezervare.