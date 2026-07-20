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Posibile anulări și întârzieri ale zborurilor din cauza grevei în transportul aerian din Italia

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru românii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Italia, unde va avea loc, marți, 21 iulie, o grevă națională în transportul aerian.
Posibile anulări și întârzieri ale zborurilor din cauza grevei în transportul aerian din Italia
Sursă foto: Pexels
Laura Buciu
20 iul. 2026, 20:38, Știri externe
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Potrivit MAE, protestul se va desfășura pe parcursul întregii zile de marți, între orele 00:00 și 23:59, și va afecta atât activitatea personalului navigant al companiilor aeriene, cât și serviciile de handling din aeroporturile italiene.

În aceste condiții, autoritățile avertizează că pot apărea întârzieri sau anulări ale curselor aeriene operate pe întreg teritoriul Italiei.

MAE le recomandă pasagerilor să verifice în permanență starea zborurilor direct la companiile aeriene și să urmărească informațiile publicate de aeroporturi și operatorii de transport.

Cetățenii români care au nevoie de asistență consulară pot apela numerele de telefon ale misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale României din Italia. Pentru situații de urgență, MAE pune la dispoziție liniile telefonice dedicate ale consulatelor din Roma, Milano, Bologna, Torino, Trieste, Bari și Catania.

Ministerul reamintește, totodată, că românii care călătoresc în străinătate pot utiliza aplicația „Călătorește informat”, care oferă informații și recomandări actualizate privind condițiile de călătorie.

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