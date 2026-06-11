Românii care călătoresc în Italia, avertizați de MAE

Greva din Italia vizează personalul companiilor feroviare și al contractanților din sectorul feroviar. Transportul de călători este afectat pe 11 iunie, între orele 09:01 și 17:00.

Transportul de marfă pe calea ferată este perturbat din 11 iunie, ora 03:00, până pe 12 iunie, ora 02:00.

Informații actualizate despre grevele planificate pot fi consultate pe site-ul oficial al Ministerului italian al Infrastructurii: scioperi.mit.gov.it.

Numere de urgență pentru românii din Italia

Cetățenii români care au nevoie de asistență consulară pot contacta reprezentanțele României în funcție de regiune:

– Roma: +39 34 514 739 35 – Milano: +39 36 610 814 44 – Bologna: +39 32 480 351 71 – Torino: +39 33 875 681 34 – Trieste: +39 34 088 216 88 – Bari: +39 33 460 422 99 – Catania: +39 32 096 531 37

MAE recomandă și instalarea aplicației „Călătorește informat”, disponibilă în Google Play Store.