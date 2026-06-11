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Românii care călătoresc în Italia, avertizați de MAE

Transportul feroviar din Italia este afectat astăzi de o grevă națională. Ministerul Afacerilor Externe avertizează românii aflați în peninsulă că sunt posibile întârzieri și anulări de trenuri între orele 9 și 17.
Românii care călătoresc în Italia, avertizați de MAE
Andreea Tobias
11 iun. 2026, 09:24, Social
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Greva din Italia vizează personalul companiilor feroviare și al contractanților din sectorul feroviar. Transportul de călători este afectat pe 11 iunie, între orele 09:01 și 17:00.

Transportul de marfă pe calea ferată este perturbat din 11 iunie, ora 03:00, până pe 12 iunie, ora 02:00.

Informații actualizate despre grevele planificate pot fi consultate pe site-ul oficial al Ministerului italian al Infrastructurii: scioperi.mit.gov.it.

Numere de urgență pentru românii din Italia

Cetățenii români care au nevoie de asistență consulară pot contacta reprezentanțele României în funcție de regiune:

– Roma: +39 34 514 739 35 – Milano: +39 36 610 814 44 – Bologna: +39 32 480 351 71 – Torino: +39 33 875 681 34 – Trieste: +39 34 088 216 88 – Bari: +39 33 460 422 99 – Catania: +39 32 096 531 37

MAE recomandă și instalarea aplicației „Călătorește informat”, disponibilă în Google Play Store.

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