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Haos în transportul feroviar din Franța. MAE avertizează românii

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) îi avertizează pe cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Franța că traficul feroviar ar putea fi afectat miercuri, 10 iunie, ca urmare a unei greve anunțate de sindicatele căilor ferate franceze.
Haos în transportul feroviar din Franța. MAE avertizează românii
Sursa foto: Pixabay - caracter ilustrativ
Alexandra-Valentina Dumitru
10 iun. 2026, 15:32, Social
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Sindicatele căilor ferate SNCF au lansat un apel la grevă pentru data de 10 iunie 2026.

Sunt prevăzute perturbări ale circulației feroviare, urbane și interurbane (TGV, TER, Intercity și  RER) pe întreg teritoriul Franței.

Autoritățile recomandă pasagerilor să verifice din timp condițiile de trafic și eventualele modificări ale programului de circulație pe site-ul SNCF, pentru a evita întârzierile sau anulările de curse.

MAE reamintește cetățenilor români că pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Paris: +33 147052966 și +33 147052755.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor de Internet: https://paris.mae.ro/, https://cgparis.mae.ro/, https://lyon.mae.ro/, https://marsilia.mae.ro, https://strasbourg.mae.ro, https://www.mae.ro/.

Totodată, românii care se deplasează în străinătate au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte informat”

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