MApN: Căutările resturilor dronei doborâte în județul Tulcea au fost suspendate și vor fi reluate duminică

Ministerul Apărării Naționale (MApN) anunță că echipele care desfășoară căutări în zona în care a fost doborâtă o dronă în județul Tulcea și pentru identificarea resturilor rachetei interceptoare și-au întrerupt activitatea, urmând să o reia duminică.

Potrivit MApN, drona a fost doborâtă de o aeronavă F-16 a Forțelor Aeriene Române la aproximativ 10 kilometri vest-nord-vest de localitatea Sfântu Gheorghe, într-o zonă nelocuită, cu teren greu accesibil.

Ministerul precizează că dosarul este instrumentat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

Prima alertă, la 01.39, în Tulcea

În cursul dimineții de sâmbătă, Rusia a continuat atacurile cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, situate în apropierea frontierei fluviale cu România.

Conform MApN, în jurul orei 01:00, sistemul de supraveghere radar a detectat un grup de ținte aeriene la aproximativ 20 de kilometri nord de localitatea Vâlcove, una dintre acestea evoluând către nord-estul județului Tulcea.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru instituirea măsurilor de alertare a populației, iar la ora 01:39 a fost transmis un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea. Totodată, un elicopter IAR 330 Puma SOCAT a fost ridicat de la sol pentru monitorizarea situației.

MApN precizează că, în urma primului val de atacuri, nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național și nici impactul unor vehicule aeriene pe teritoriul României.

A doua alertă, la 06:21. Țintă doborâtă

Ulterior, la ora 06:21, a fost emisă o nouă alertă aeriană, după identificarea unui grup de drone la nord-vest de Insula Șerpilor. Două aeronave F-16 aflate în serviciul de Poliție Aeriană au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești la ora 06:42 pentru monitorizarea spațiului aerian.

La ora 08:22, sistemele radar ale MApN au detectat pătrunderea neautorizată în spațiul aerian național a unei drone care evolua în apropierea frontierei cu Ucraina. Cele două aeronave F-16 au interceptat ținta și au doborât-o în condiții de siguranță.